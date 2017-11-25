İsrail-Hizbullah çatışması ile ilgili Guterres'ten uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hizbullah ile İsrail arasında yeni bir çatışma yaşanma olasılığının yükseldiği uyarısında bulundu.

Guterres, BM Güvenlik Konseyine sunulan ve Hizbullah'a silah transferinin "düzenli olarak" sürdüğünü gösteren rapora, Hizbullah üyeleri ile İsrailli yetkililerinin tehditkar söylemlerine atıfta bulunarak, bunların "yanlış anlaşılma ve çatışmayı tırmandırma riskini artırdığını" söyledi. BM Genel Sekreteri, 2006 yılında savaşa giren taraflara "daima itidalli hareket etme" çağrısı da yaptı. Hizbullah ile İsrail arasında 2006'daki savaşı sona erdiren BM kararında, Hizbullah ve Lübnan'daki diğer tüm militanlardan silahsızlanmaları ve seferberliği kaldırmaları isteniyor. AA

Okunma Sayısı: 110

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.