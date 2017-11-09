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9 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

İsrail ile gizli temasları ortaya çıkan İngiliz Bakan Patel, istifa etti

09 Kasım 2017, Perşembe 00:21
İngiltere'nin Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel, İsrailli yetkililerle gizli temaslarının ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa etti.

Resmi ziyaret için gittiği Uganda'dan Başbakan Theresa May tarafından bugün acil bir şekilde ülkeye çağırılan Patel, Başbakanlık Ofisi "10 Numara"da 30 dakika süren görüşmenin ardından istifa dilekçesini verdi.

Priti Patel'in İsrail'de ağustos ayında yaptığı tatil sırasında 2 gün boyunca bazı İsrailli siyasetçiler, sivil toplum örgütleri ve şirketler ile ülkesinin Dışişleri Bakanlığının bilgisi dışında görüştüğü ortaya çıkmıştı. 

Priti Patel daha sonra yaptığı açıklamada ise Dışişleri Bakanlığına da Boris Johnson'a da görüşmeler öncesinde bilgi vermediğini kabul ederek, özür dilemişti.

Ancak Patel'in tartışılan temaslarına ilaveten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güvenlik Bakanı Gilad Erdan ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Yuval Rotem ile de bir araya geldiği öğrenilmişti.

Filistin'e yardımı azaltma çabası

Priti Patel'in, İngiltere'nin Filistin'e ayırdığı yıllık 68 milyon sterlinlik yardım bütçesini küçültmeye çalıştığı iddia ediliyordu.

Adı İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin lider adayları arasında da geçen Patel, İsrail lobisiyle yakın ilişkisini, liderlik yarışında kendisine bağış ve nüfuz sağlamak için kullanmakla suçlanıyordu.

Kabine krizi May'i zor durumda bırakıyor

Geçen hafta Savunma Bakanı Michael Fallon'ın hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa etmek zorunda kaldığı İngiltere'de, Başbakan Yardımcısı Damian Green de benzer iddialar nedeniyle istifası veya görevden alınması gündemde olan kabine üyeleri arasında yer alıyor.

Haziran ayında kendi çağrısıyla yapılan erken seçimde tek başına hükümet kurabilmek için gerekli çoğunluğu kaybederek azınlık hükümeti kuran ve koltuğu adeta sallantıda olan Theresa May'in durumu, kabinesini sarsan skandalların ardından iyice zorlaştı. 

AA

Etiketler: ingiltere, israil
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