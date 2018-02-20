İsrail ile Mısır'dan 15 milyar dolarlık doğalgaz anlaşması

İsrail'de faaliyet gösteren Amerikan Noble şirketi ve İsrailli Delek şirketi ile Mısır'ın Dolphin Energy şirketi arasında 10 yıl süresince 64 milyar metreküp doğalgaz tedariğini içeren iki anlaşma imzalandığı belirtildi. Anlaşmanın 15 milyar dolarlık olduğu belirtiliyor.

Noble şirketinin web sitesindeki açıklamaya göre, anlaşmalar, İsrail'in Akdeniz'deki Tamar ve Leviathan sahalarının her birinden 32.5 milyar metreküp olmak üzere toplamda 65 milyar metreküp doğalgazın 2030 yılına kadar Mısır'a iletilmesini içeriyor. Mısır'da sanayi, petrokimya endüstrisi ve gelecekte de elektrik üretimi için kullanılacak doğalgazın ilk kısmının 2019 sonunda bu ülkeye ulaştırılması planlanıyor. Açıklamada, Noble Energy Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gary W. Willingham'ın, 'anlaşmaların bölgesel doğalgaz piyasasının gücünü göstermeye devam ettiği' şeklindeki değerlendirmesine de yer verildi. BORU HATTININ GÜZERGAHI HENÜZ NETLİK KAZANMADI Haaretz gazetesinde yer alan haberde de Mısır'ın gaz tüketiminin üretiminden fazla olduğuna işaret edildi. Anlaşmaların 15 milyar dolarlık olduğu belirtilen haberde, doğalgaz iletiminde kullanılacak boru hattı güzergahının henüz netlik kazanmadığı kaydedildi. NETANYAHU: ANLAŞMA HAZİNEYE MİLYARLARCA DOLAR GETİRECEK İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise konuyla ilgili açıklamasında "Bu (anlaşma) devlet hazinesine milyarlarca dolar getirecek" ifadesini kullandı. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz de anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Steinitz "Bu anlaşma İsrail'in enerji piyasasındaki kilit bölgesel aktör pozisyonunu güçlendirecek" dedi. MISIR PETROL BAKANI MOLLA: NİHAİ ONAY HENÜZ VERİLMEDİ Mısır Petrol Bakanı Tarık el Molla ise DMC adlı televizyon kanalına yaptığı açıklamada "Mısır hükümeti henüz İsrail'den gaz ithalatı için resmi talep almadı" dedi. Molla, İsrail'den gaz ithalatı için ön onayın alındığını ancak nihai onayın, anlaşmanın Mısır ekonomisine yararlı olacağı garantisi de dahil belirli şartların karşılanması halinde verileceğini söyledi. Sputnik Türkiye

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