İsrail'in F-16 satışına ABD engeli

Geçen mart ayında Hırvatistan'a eski F-16 uçaklarını 485.6 milyon dolara satacağını duyuran İsrail, ABD engeline takıldı.

ABD merkezli haber kanalı Channel 10 news'e konuşan İsrailli bir yetkili, ABD yönetiminin İsrail'in ABD yapımı F-16 uçaklarını Hırvatistan'a satışına onay vermediğini söyledi. Yapılan açıklamada İsrail'in F-16 uçaklarını Hırvatistan'a satma girişiminin Trump yönetimini oldukça kızdırdığı belirtildi. OCAK AYINDA ANLAŞMIŞLARDI Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu geçtiğimiz ocak ayında 12 adet F-16 satışı konusunda anlaşmış ve satış kamuoyuna mart ayında duyurulmuştu. İsrail ile Hırvatistan arasında mutabakata varılan 486 milyon dolarlık F-16 satışına silah ve eğitimler de dahildi. Geçen ekim ayında da Hırvatistan Savunma Bakanı Damir Krsticevic ve ABD Büyükelçisi Robert Kohorst gözetiminde, 53 milyon dolarlık ABD yapımı Sikorsky S-70 tipi iki helikopter Hırvatistan'daki Pleso bölgesinde yer alan üsse bağış kapsamında teslim edilmişti. Sputnik Türkiye

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