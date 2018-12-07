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7 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

İsrail'in F-16 satışına ABD engeli

07 Aralık 2018, Cuma 13:50
Geçen mart ayında Hırvatistan'a eski F-16 uçaklarını 485.6 milyon dolara satacağını duyuran İsrail, ABD engeline takıldı.

ABD merkezli haber kanalı Channel 10 news'e konuşan İsrailli bir yetkili, ABD yönetiminin İsrail'in ABD yapımı F-16 uçaklarını Hırvatistan'a satışına onay vermediğini söyledi.

Yapılan açıklamada İsrail'in F-16 uçaklarını Hırvatistan'a satma girişiminin Trump yönetimini oldukça kızdırdığı belirtildi.

OCAK AYINDA ANLAŞMIŞLARDI

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu geçtiğimiz ocak ayında 12 adet F-16 satışı konusunda anlaşmış ve satış kamuoyuna mart ayında duyurulmuştu.

İsrail ile Hırvatistan arasında mutabakata varılan 486 milyon dolarlık F-16 satışına silah ve eğitimler de dahildi.

Geçen ekim ayında da Hırvatistan Savunma Bakanı Damir Krsticevic ve ABD Büyükelçisi Robert Kohorst gözetiminde, 53 milyon dolarlık ABD yapımı Sikorsky S-70 tipi iki helikopter Hırvatistan'daki Pleso bölgesinde yer alan üsse bağış kapsamında teslim edilmişti.

Sputnik Türkiye

Etiketler: İsrail, Hırvatistan, ABD, F-16
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