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7 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İsrail'in 'Filistinlilerin kişisel bilgilerini topladığı' iddia edildi

07 Mart 2018, Çarşamba 19:30
İsrail ordusunun son aylarda başlattığı "ayıyı kucaklama" adı verilen bir uygulamayla "Filistinlilere ait kişisel bilgileri topladığı" iddia edildi.

İsrail'deki "Haaretz" gazetesinin yayımladığı rapora göre, İsrail askerleri oluşturdukları özel devriyeler ve geçici kontrol noktalarında Batı Şeria'daki Filistinlilerden özel bilgilerinin sorulduğu formları doldurmalarını istiyor.

İsrail askerlerinin bu uygulamayla Filistinlilerden, "isim, yaş, telefon numarası, kimlik (vatandaşlık) numarası, araç plakası ve ruhsat numarası, kimlik fotokopisi, çıkış yaptıkları ve gitmek istedikleri yer" gibi bilgilerin sorulduğu bir formu doldurmalarını istediği, söz konusu uygulamadan çocuk, kadın ve yaşlıların muaf tutulduğu aktarıldı.

Oluşturulan geçici kontrol noktalarının, Filistinlilerin işe gidiş saatlerinde kurulduğu ve bu durumun da trafikte yoğunluğa neden olduğu ifade edilirken, "her bir kontrol noktasında en az 100, gezici devriyelerde ise 30 Filistinlinin bilgilerinin toplamasının istendiği" kaydedildi.

Bu yeni uygulamanın, Filistinlilerin özel bilgilerine sızma ve günlük rutin hayatlarına dokunma konusunda İsrail askerleri arasında dahi soru işaretleri oluşturduğu ve kızgınlığa yol açtığı ifade edilen raporda, askerlerin bu uygulamaya "ayıyı kucaklama" ismini verdiği belirtildi.

Raporda ifadelerine yer verilen bir İsrail askeri, söz konusu uygulamanın yeni olduğu ve doldurulması istenen formda araç plakalarının yanı sıra telefon ve vatandaşlık numaralarının kaydedileceği hanelerin de bulunduğu bilgisini verdi.

Bir diğer İsrail askeri de söz konusu uygulamanın amacının "bir kişinin hangi saatte nasıl bir araçla nereye doğru gittiği" gibi bilgilerin toplanması olduğunu söyledi.

İsrail ordu sözcüsünün ofisinden yapılan açıklamada ise "ordu güçlerinin operasyon talimatlarını yerine getirmek ve terörü engellemek için Batı Şeria'da kontroller yaptığı" savunuldu.

Açıklamada, araçlar durdurularak şoförlerine bazı sorular sorulduğu, raporda belirtildiği gibi her gün belirli bir sayıda form doldurulması istenmediği ileri sürüldü.

AA

Etiketler: filistin, israil zulmü
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