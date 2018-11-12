İsrail'in Gazze saldırısının detayları ortaya çıktı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Han Yunus kentinin doğu sınırında düzenlediği saldırının detayları ortaya çıkmaya başladı.

Filistin güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırı geçerek Gazze Şeridi'ne giren bir grup İsrail askeri ile Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları arasında 11 Kasım Pazar günü çıkan çatışmanın ardından, İsrail, bölgedeki birliğini havadan tahliye etti.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, helikopter ve İnsansız Hava Aracı (İHA), askerleri Gazze'den çıkarmak için devreye girdi.

İsrail güçlerince düzenlenen yoğun hava saldırılarının oluşturduğu ortamdan yararlanarak güvenli iniş yapma imkanı bulan helikopter, aralarında bir ölü bir de yaralının bulunduğu askeri birliği bölgeden tahliye etti.

Tahliye işleminin ardından İsrail güçleri operasyonda kullandıkları 3 aracı da düzenledikleri hava saldırısıyla imha ederek kullanılamaz hale getirdi.

Orduya ait savaş uçakları, birliğin bulunduğu yere giden bölge ve yollara da hava saldırıları düzenledi. Söz konusu saldırılarda bir motosiklet, bir araç, tarım arazisi, oyun parkı, bir bina, Kassam Tugayları'na ait bir mevzi ve bir de araba tamir atölyesi vuruldu.

Sabah saatlerinden bu yana ise Kassam Tugayları'na bağlı güçler, imha edilen İsrail araçlarının enkaza dönüşen kalıntılarını olay yerinden kaldırdı. Bölgede ayrıca kişisel eşyalar, yiyecek ve içecekler, tekerlekli sandalye, çadır, iletişim araçları ve ne amaç için kullanıldığı henüz tespit edilemeyen bir elektronik cihaz bulundu.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan açıklama

Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'ndan da bu sabah yeni bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada İsrail'in dün akşam abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girme amacına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye girişi özellikle komutan Nur Bereke'ye suikast niyeti taşımıyordu. Bu büyük bir saldırı planıydı ve kartları karma amacı bulunuyordu." denildi

Olayın nasıl yaşandığına ilişkin de "bir grup İsrail askerinin sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar içlerine girdiği" bilgisi paylaşılan açıklamada, Kassam Tugayları'na bağlı emniyet güçlerinin durumu fark etmesi üzerine Nur Bereke'nin komutanlığında birkaç kişinin bölgeye gittiği ve ardından çatışma çıktığı ifade edildi.

Olayın sorumluluğun ve sonuçlarının tamamen İsrail'e ait olduğu vurgulanan Kassam Tugayları açıklamasında, "Direniş tarafından gece saatlerinde İsrail'e iyi bir ders verildi." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu ise açıklamasında, "Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından çatışmalar yaşandı." ifadesine yer vermişti.

Yaşanan çatışmada aralarında bir Kassam komutanın da bulunduğu 7 Filistinli şehit olurken, 7 Filistinli yaralanmıştı. İsrail ordusu ise çatışmada 1 askerinin öldürüldüğünü, 1 askerinin ise yaralandığını duyurmuştu.