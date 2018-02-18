"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

İsrail'in Gazze'ye saldırısında 2 Filistinli öldü

18 Şubat 2018, Pazar 11:01
İseail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli'nin öldüğü açıklandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle Refah kentine bağlı Selam semtinden Salim Sabah (17) ile Abdullah Ebu Şeyha'nın (17) hayatını kaybettiği, naaşlarının hastaneye getirildiği belirtildi.

Filistinli görgü tanıklarına göre 2 Filistinli sınır yakınlarında açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

İsrail ordusu askerlerinin bir grup Filistinli'nin sınırdaki tel örgülere 'şüpheli şekilde yaklaşması üzerine uyarı ateşi açıldığını' duyurdu.

AA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Gazze'ye bir saldırı daha düzenlemiş, böylece dün geceden bu yana gerçekleştirilen hava saldırılarının sayısı 7'ye yükselmişti.

Kudra, daha önce Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda 2 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

İSRAİL ORDUSU: 18 HEDEF VURULDU

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da "İsrail ordusu, Gazze'de 6 terör hedefini vurdu. Bunlar arasında Zeytun Mahallesi'nden İsrail'e doğru inşa edilen bir tünel, Han Yunus'ta bir silah üretim fabrikası ve askeri bir üs bulunuyor. İsrail'e saldırılarından dolayı Hamas'ı sorumlu tutuyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

AFP'nin aktardığına göre İsrail ordusu Hamas'a ait toplam 18 hedefi vurdu.

İsrail ordusundan, Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin yaralandığı bildirilmişti.

Bu olay üzerine İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentinde direniş gruplarına ait askeri bir gözetleme noktasına top atışıyla saldırı düzenlediği kaydedilmişti.

Okunma Sayısı: 516
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Ülker Yılmaz CABA

    Ders aldık mı?
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.