İsrail'in Kahire Büyükelçisi 9 ay sonra Mısır'da

İsrail’in Kahire Büyükelçisi David Govrin'in, 9 ay aradan sonra Mısır'a döndüğü bildirildi.

Uluslararası Kahire Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen yıl kasım ayında Mısır'dan ayrılan Büyükelçi Govrin, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den bugün Kahire'ye geldi. Yarı resmi El-Ahram gazetesinde yer alan haberde de İsrailli Büyükelçi'nin 9 ay aradan sonra görevine başlamak üzere Mısır'a geldiği belirtildi. İsrail’in Kahire Büyükelçisi Govrin, Kasım 2016'da elçilik personeli ile birlikte herhangi bir açıklama yapmadan sürpriz bir şekilde Kahire’den ayrılmıştı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Govrin'in ülkeden ayrılmasının nedenlerini bilmediğini duyurmuş ancak, İngiliz Daily Telegraph gazetesi, büyükelçinin güvenlik gerekçelerinden dolayı Mısır’dan ayrıldığını yazmıştı. AA

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