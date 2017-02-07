İsrail'in kararı Filistin topraklarını çalmak ve yerleşimci terörüne ödüldür

​Ürdün'deki Filistin Ulusal Konseyi, İsrail parlamentosunun (Knesset) Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştırmaya yönelik yasa tasarısını onaylamasını, "uluslararası toplumun iradesine meydan okuma ve İsrail'in işgalini kutsama" olarak nitelendirdi.

Filistin Ulusal Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Konsey Başkanı Selim ez-Zanun'un, "Yasa, uluslararası toplumun iradesine meydan okuma ve İsrail'in işgalini kutsamadır. İsrail meclisinin aldığı karar Filistin topraklarını çalmak ve yerleşimci terörüne ödüldür." ifadesine yer verildi. Söz konusu yasanın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler'in (BM) 2334 sayılı kararının ihlali anlamına geldiği aktarılan açıklamada, Filistin Ulusal Konseyi'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, kararlarını savunma ve uygulama konusundaki sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yaptığı aktarıldı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. AA

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