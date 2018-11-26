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26 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İsrail'in keyfi gözaltıları devam ediyor: 45 Filistinli daha gözaltına alındı

26 Kasım 2018, Pazartesi 12:40
İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria’da düzenlediği operasyonlarda 45 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, polisin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaptığı operasyonda Filistin güvenlik güçlerine destek verdiği ve hizmet ettiği şüphesiyle 32 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan 32 Filistinlinin mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

Öte yandan İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kentlerinde düzenlediği operasyonlarda 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail askerlerinin Ramallah ve El-Halil kentlerinde yaptığı operasyonlarda ikisi çocuk, biri gazeteci olmak üzere 13 Filistinliyi "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla gözaltına aldığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor. 

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi hâlinde askerî hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

AA

Etiketler: filistin
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