İsrail'in sert müdahaleleri bugün de devam etti

İsrail polisi Kudüs’te cuma namazı sonrası protesto gösterisi düzenleyen cemaate biber gazlı sprey sıkarak fiziksel müdahalede bulundu.

Kudüslüler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıyan kararını protesto etmek için gösteri düzenliyor. Göstericiler, Mescid-i Aksa’da kılınan Cuma namazının ardından Filistin, Malezya, Cezayir ve Türkiye bayrakları açarak tekbir ve sloganlar eşliğinde surlarla çevrili kadim şehrin Şam Kapısı’na doğru yürüye geçti. Kudüs sokaklarına ve giriş kapısına demir barikatlar kuran İsrail polisi, kalabalığın Şam Kapısı'na ulaşmasına izin vermedi. Göstericileri bölerek dağıtmaya çalışan polis, bazı kişilerin gözlerine biber gazlı sprey sıkarak göz altına almaya çalıştı. Şam Kapısı'nda toplanmayı başaran Filistinlileri ise polis zor kullanarak dağıttı. Ara sokaklara dağılan Filistinlilerle İsrail polisi arasındaki gerginlik sürüyor. Kudüs sokaklarında çok sayıda İsrail polisi konuşlanmış durumda. Atlı polisler de yaya polislere destek için hazır bekletiliyor. Batı Şeria'da 10 gözaltı Öte yandan, İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına karşı Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahale etmesi sonucu biri gerçek mermiyle 10 Filistinli yaralandı. AA

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