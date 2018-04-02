'İsrail'in suçlarını UCM'ye taşıyın'

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Arap Birliği'ne "İsrail'in yargılanması için saldırı ve insanlığa karşı işlediği suçları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşıması" çağrısında bulundu.

Heniyye'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile telefonda görüşen Hamas lideri, "İsrail'in Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüş'üne katılan göstericilere yönelik ihlallerini" ele aldı. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanması beklenen Arap Birliği'nden, "İsrail'in hesap vermesi için UCM'ye başvurmasını" isteyen Heniyye, "işgal güçlerinin, insanlığa karşı işlediği suçların Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna sunulması ve konuyla ilgili uluslararası bir komite kurulması gerektiğini" vurguladı. Öte yandan barışçıl yürüyüşe katılan Filistinlilerin hedef alınmasını kınayan Ebu Gayt'ın da Arap Birliği'nin yarın düzenlenecek "Filistin" konulu olağanüstü toplantısında "uygun ve gerekli kararları alacağını" ifade ettiği aktarıldı. Arap Birliği'nin, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerini görüşmek üzere yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de temsilciler düzeyinde toplanması bekleniyor. Gazze'de cuma günü yaşanan olayların ardından acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde, ABD'nin tavrı nedeniyle İsrail aleyhine bir karar alınamamıştı. Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı cuma gününden bu yana 18 Filistinli şehit edildi, yüzlercesi yaralandı. Filistinliler, barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor. AA

Okunma Sayısı: 56

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.