İsrail'in tutumu çözüme engel

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “(İsrail’in) Yerleşim birimleri uluslar arası hukuku ihlâl ediyor, güvensizlik duygusunu derinleştiriyor ve iki devletli çözüme zarar veriyor’’ dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sağlık, eğitim, su ve elektriğe sınırlı erişimi olan yaklaşık 2 milyon Filistinlin giderek artan yoksulluk ve işsizlikle karşıya olduğuna dikkati çekerek, İsrail’e meşrû güvenlik kaygılarını tehlikeye atmadan, Birleşmiş Milletler’in ve diğer insanî yardım kuruluşlarının çalışmalarını da engelleyen kısıtlamaları kaldırması çağrısı yapıyorum’’ dedi. Guterres, BM Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi’nin açılış toplantısında konuştu. İsrail-Filistin sorununun çözümünde geçen sene hiç ilerleme kaydedilemediğine işaret ederek, iki devletli çözüm çağrısını yineleyen Guterres, Gazze’de devam eden insanî krize dikkati çekti.

YARDIM ÇAĞRISI

Guterres, uluslararası topluma da Gazze’nin ekonomisinin canlandırılmasına yönelik çabaları arttırması çağrısında bulundu. Batı Şeria’da da gerginliğin tırmanabileceği uyarısında bulunan Guterres, “İsrail, Batı Şeria’da C bölgesinde ve Doğu Kudüs’te yerleşim planlarını daha da genişletiyor. (İsrail’in) Yerleşim birimleri uluslar arası hukuku ihlâl ediyor, güvensizlik duygusunu derinleştiriyor ve iki devletli çözüme zarar veriyor.’’ diye konuştu. Guterres, ‘’Liderler, kendi halkına karşı bu olumsuz gidişatı tersine çevirme, barış, istikrar ve uzlaşmaya giden yolu açma sorumluluğu taşıyor.’’ ifadesini kullandı.