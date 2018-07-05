"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'İsrail'in yaptığı kazılar Mescid-i Aksa için tehlike oluşturuyor'

05 Temmuz 2018, Perşembe 21:58
İsrail meclisindeki Arap milletvekillerinden Cemal Zahalka, İsrail'in yaptığı kazıların Mescid-i Aksa için tehlike oluşturduğunu söyledi.

İsrail meclisindeki Arap milletvekillerinden Cemal Zahalka, İsrail'in Harem-i Şerif altında yaptığı kazılardan dolayı Mescid-i Aksa'nın depremde yıkılma tehlikesi olduğu uyarısında bulundu.

Zahalka, İsrail'de meydana gelen hafif şiddetli iki depremin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa çevresindeki kazılara dikkati çekti.

Aksa'nın bin yıldan uzun süredir depremlere karşı ayakta kaldığını vurgulayan Zahalka, bununla birlikte İsrail'in bölgede yaptığı kazıların tehlike oluşturduğunu belirtti.

Zahalka, İsrail'in kazılarının Mescid-i Aksa'yı güçlü bir depremde yıkıma sürüklemesinin ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti.

Uluslararası mühendisler komisyonu incelemeli

Filistin yönetimine uluslararası kurumları bu konuda göreve davet etmesi çağrısında bulunan Zahalka, uluslararası mühendislerden oluşan bir komisyonun Mescid-i Aksa'nın altında yapılan çalışmaları incelemesi gerektiğini kaydetti.

Arap milletvekili Zahalka, istatistiklere göre her 90 yılda bir Filistin'in güçlü bir yer sarsıntısına maruz kaldığını, son olarak 1927'de meydana gelen depremin büyük yıkıma ve can kaybına yol açtığını hatırlattı.

İsrail'de son günlerde 4,5 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremlerde can ya da mal kaybı yaşanmadı.

AA

Etiketler: filistin, israil, mescid-i aksa
Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Öğretmenlerin aile bütünlüğü tehlikede

    Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çeşmesi akmaya devam ediyor

    'İsrail'in yaptığı kazılar Mescid-i Aksa için tehlike oluşturuyor'

    Acılı anne, oğlu defnedildikten 3 saat sonra vefat etti...

    En pahalı gıdayı biz yiyoruz

    TL’nin reel değeri en düşük seviyede; tahvil faizleri ise 10 yılın zirvesinde...

    AB ülkelerine vizesiz seyahate ilişkin yeni gelişme

    ABD ile ilişkiler nasıl yürüyecek?

    Habertürk son baskısını yaptı

    'OHAL, 18 Temmuz günü saat 24.00'den itibaren kalkıyor' demektir'

    Dünya Kupası heyecanı çeyrek final maçlarıyla devam edecek

    Serbest bırakılması yarına ertelendi

    2 yıl sonra tahliye

    OHAL kalkacak, kararnamesi kalacak

    5 yıl sonra beraat

    Hakkari merkez ve üç ilçesi 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

    Kefaretle tahliyeye itiraz edildi

    Ürdün'den BM'in 'Göçmenler için sınırlarını aç' çağrısına ret

    KPSS sorularını sızdırdığı iddia edilen öğretmen Kırşehir'de yakalandı

    Lice'de iki kişi PKK tarafından öldürüldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sınırsız OHAL ve KHK rejimi
    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adaletin bu mu eyy Bakanlık?!!
    M. Latif SALİHOĞLU

    İnsan avcıları
    Genel

    Âyetlerle şifreli haberleşme nasıl oluyormuş, açıklayın
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Genel

    2 yıl sonra tahliye
    Ahmet BATTAL

    Ankara’nın beş kapısı
    Süleyman KÖSMENE

    Siz de tam insan olunuz!
    Faruk ÇAKIR

    Fuat Sezgin’lere kim sahip çıkacak?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.