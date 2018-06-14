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14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İsrail’in zorbalığı bitmiyor

14 Haziran 2018, Perşembe 01:39
Kudüs ziyareti sonrası Türkiye’ye dönmek için Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na giden Türkiye vatandaşı Ebru Özkan, bavullarını teslim etmesinin ardından İsrailli bir görevli tarafından durduruldu. Görevlinin “İngilizce biliyor musun?” sorusuna “Hayır” cevabını veren Özkan, başka hiçbir gerekçe gösterilmeden alıkonuldu.

Gruptaki diğer arkadaşlarının itirazlarına rağmen Özkan’ın geri dönüşüne izin vermeyen İsrailli yetkililer, Özkan’ın kısaca sorgulanacağını ve bir sonraki uçuşta İstanbul’a hareket edeceğini söyledi. Türkiye Büyükelçiliği’nin Tel Aviv’deki yetkililerle görüşmeye başladığı ve Özkan’ın İsrail Askeri Mahkemesi’ne çıkarılacağı açıklandı.

 

Etiketler: israil, israil zulmü
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