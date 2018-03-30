"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MART 2018 CUMA - YIL: 49

İsrail - İran savaşı çıkar mı?

30 Mart 2018, Cuma 00:25
Suriye’de karşı karşıya gelen Ortadoğu’nun büyük iki askeri gücü İsrail ve İran’ın Amerika ve Rusya’yı da bölgesel bir savaşa sürüklemesinden endişe ediliyor.

Rusya ve İran, İsrail’in kuzeydeki komşusu Suriye’de Beşar Esat hükümetine destek veriyor. Savaşın İsrail’in sınırlarına kadar dayanmış olması İsrail’de endişeyle karşılanıyor. Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Eski bir İsrailli diplomat, Herzliya Merkezi öğretim görevlisi Lior Weintraub “Eğer bir Hizbullah füzesi ya da havan mermisi İsrail’de bir anaokuluna ya da okul servisine isabet ederse yani İsraillilerin canına kast eden bir terör eylemine neden olursa, bu stratejik yanıt gerektiren taktiksel bir eylem olur” diyor. Weintraub’a göre bu da İsrail’in sert şekilde karşılık vereceği anlamına geliyor.  Savaş Çalışmaları Enstitüsü uzmanı Christopher Kozak da kontrolden çıkabilecek bir olayın olmasından endişe ediyor. Kozak Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada “Gelecek aylarda tüm bölgenin dahil olduğu bir çatışma olmasa da yeni üçüncü bir cephede en azından daha doğrudan bir İsrail - İran çatışması yaşanmasından büyük endişe duyuyorum” diye konuştu.

‘Kudüs’ün kurtuluşu yakın’

İran Devrim Muhafızları ve Lübnanlı Hizbullah örgütü bir süredir Golan Tepeleri’nin doğusuna kaynak aktarımı yapıyor ve bölgeye önemli komutanlarını gönderiyor.

Katı görüşleriyle bilinen İranlı din adamı İbrahim Reisi, Ocak ayında İsrail - Lübnan sınırına yaptığı ziyaret sırasında “Kudüs’ün kurtuluşu yakın” demişti. Bu sırada Reisi’ye Hizbullah komutanları ve İranlı yetkililer de eşlik etmişti.

Amerika “buradayız” mesajı veriyor

Görevden alınan Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Ocak ayında yaptığı açıklamaya göre Amerikan ordusu sadece IŞİD ve El Kaide’yi temizlemek için değil, aynı zamanda Şam ve Tahran tarafından kontrol edilen milislere de mesaj vermek için Suriye’de askerlerini tutmayı istiyor. Ancak uzmanlar Washington’un Suriye’de çatışmasızlık alanları olarak adlandırılan bölgelerin oluşturulmasını Rusya’ya bıraktığını, bunun da iki ülke arasında gerilimin arttığı bir dönemde Rusya’nın elini güçlendirdiğini söylüyor. Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov bu ay başında yaptığı açıklamada “Eğer Rus askerlerinin hayatı tehlikeye girerse Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri füze ve ateşleme sistemleriyle karşılık verecektir” demişti.

Etiketler: iran, israil
Okunma Sayısı: 81
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Borçlar da büyüdü

    ''Vize ve göçmenlik'' başvurularında 5 yıllık sosyal medya geçmişlerini inceleyecek

    Özbekistan’da Kur’an coşkusu

    İsrail - İran savaşı çıkar mı?

    İfade hürriyeti can çekişiyor

    ByLock cezaları Yargıtay’dan dönüyor

    Vatanı ve milleti Allah refah içinde bıraksın

    ‘Kanal’ İstanbul’a zarar

    "Suriye'den çok yakında çıkacağız''

    İsim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren siteler ile ilgili flaş karar

    Macar Bakandan tartışmalı 'sığınmacı - çingene' açıklaması

    Guterres'ten 'Soğuk Savaş' uyarısı: "Son derece endişeliyim''

    Rusya'dan 'karşı hamle' açıklaması

    Yaralı askerden acı haber!

    Türkiye için 'büyüme tahmini' açıkladı

    ''Şartlı tahliye kararı'' iptal edildi

    Bando Okulları Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe davasında karar

    Oyların 'yüzde 92’sini alarak yeniden Mısır Cumhurbaşkanı oldu

    İsrail: Savaş zamanında her şey meşrudur

    İttifakla herkesi bu vebale ortak etmek istiyorlar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ByLock cezaları Yargıtay’dan dönüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tahliyeler de, tutuklama ve mahkûmiyetler de sürerken
    M. Latif SALİHOĞLU

    M. Kemal çeşitlemesi
    Genel

    İfade hürriyeti can çekişiyor
    Genel

    Altan için top İstinaf’ta
    İslam YAŞAR

    Vatanı ve milleti Allah refah içinde bıraksın
    Mustafa ORAL

    Barla ruhuyla yeni dünyanın inşası
    Faruk ÇAKIR

    Üniversitelerdeki kriz
    İbrahim ERSOYLU

    Siyasette boşluk ve zındıka komitesi
    Genel

    Borçlar da büyüdü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.