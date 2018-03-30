İsrail - İran savaşı çıkar mı?

Suriye’de karşı karşıya gelen Ortadoğu’nun büyük iki askeri gücü İsrail ve İran’ın Amerika ve Rusya’yı da bölgesel bir savaşa sürüklemesinden endişe ediliyor.

Rusya ve İran, İsrail’in kuzeydeki komşusu Suriye’de Beşar Esat hükümetine destek veriyor. Savaşın İsrail’in sınırlarına kadar dayanmış olması İsrail’de endişeyle karşılanıyor. Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Eski bir İsrailli diplomat, Herzliya Merkezi öğretim görevlisi Lior Weintraub “Eğer bir Hizbullah füzesi ya da havan mermisi İsrail’de bir anaokuluna ya da okul servisine isabet ederse yani İsraillilerin canına kast eden bir terör eylemine neden olursa, bu stratejik yanıt gerektiren taktiksel bir eylem olur” diyor. Weintraub’a göre bu da İsrail’in sert şekilde karşılık vereceği anlamına geliyor. Savaş Çalışmaları Enstitüsü uzmanı Christopher Kozak da kontrolden çıkabilecek bir olayın olmasından endişe ediyor. Kozak Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada “Gelecek aylarda tüm bölgenin dahil olduğu bir çatışma olmasa da yeni üçüncü bir cephede en azından daha doğrudan bir İsrail - İran çatışması yaşanmasından büyük endişe duyuyorum” diye konuştu.

‘Kudüs’ün kurtuluşu yakın’

İran Devrim Muhafızları ve Lübnanlı Hizbullah örgütü bir süredir Golan Tepeleri’nin doğusuna kaynak aktarımı yapıyor ve bölgeye önemli komutanlarını gönderiyor.

Katı görüşleriyle bilinen İranlı din adamı İbrahim Reisi, Ocak ayında İsrail - Lübnan sınırına yaptığı ziyaret sırasında “Kudüs’ün kurtuluşu yakın” demişti. Bu sırada Reisi’ye Hizbullah komutanları ve İranlı yetkililer de eşlik etmişti.

Amerika “buradayız” mesajı veriyor

Görevden alınan Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Ocak ayında yaptığı açıklamaya göre Amerikan ordusu sadece IŞİD ve El Kaide’yi temizlemek için değil, aynı zamanda Şam ve Tahran tarafından kontrol edilen milislere de mesaj vermek için Suriye’de askerlerini tutmayı istiyor. Ancak uzmanlar Washington’un Suriye’de çatışmasızlık alanları olarak adlandırılan bölgelerin oluşturulmasını Rusya’ya bıraktığını, bunun da iki ülke arasında gerilimin arttığı bir dönemde Rusya’nın elini güçlendirdiğini söylüyor. Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov bu ay başında yaptığı açıklamada “Eğer Rus askerlerinin hayatı tehlikeye girerse Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri füze ve ateşleme sistemleriyle karşılık verecektir” demişti.