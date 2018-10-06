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6 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İsrail, işgal faaliyetlerini uluslararası toplumdan saklıyor

06 Ekim 2018, Cumartesi 12:44
İsrail hükümeti Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine yönelik uluslararası eleştirileri "yumurtlama" politikasıyla atlatmaya çalışıyor.

Filistinli gözlemciler, İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü Yahudi yerleşim birimleri inşasına yönelik uluslararası eleştirileri "yumurtlama" politikasıyla atlatmaya çalıştığına inanıyor. İsrail bu yöntemle yeni yerleşim birimleri inşa ettiğini duyurmak yerine var olanları genişlettiğini iddia ediyor.

Yahudi yerleşim birimleri, Filistin ile İsrail arasındaki barış sürecini akamete uğratan başlıca konular arasında yer alıyor. İsrail hükümetinin 2017'nin başından bu yana sadece Batı Şeria'da 6 bin 500 konutun planını onayladığı belirtiliyor.

Uluslararası tepkilere rağmen özellikle son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yerleşim birimi inşa faaliyetlerini artırarak devam etmesi, İsrail hükümetinin, iki devletli çözüm ilkesi ortadan kalkmışçasına hareket ettiği izlenimi uyandırıyor.

İsrail uluslararası tepkilerden çekiniyor

İsrail hükümetine yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesi de geçen hafta yayınladığı haberde, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında çok sayıda yeni Yahudi yerleşim birimi inşa ettiğini ancak uluslararası tepkilerden çekindiği için bunları duyurmadığını belirtti.

Haberde, "İsrail bir süredir resmi olarak yeni yerleşim birimi inşa etmekten kaçınıyor. Ancak mevcut yerleşim birimlerine uzak mesafelerde fiilen yeni yerleşim birimleri inşa etmeyi başardı. İsrail İçişleri Bakanlığı resmi olarak bu yerleşim birimlerine 'mahalle' adı veriyor. Böylece hükümet içinde karar alma zorunluluğundan da kurtulmuş oluyor." ifadeleri kullanıldı.

En son işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Tel Tzion Yahudi yerleşim biriminin söz konusu yöntemle kurulduğu belirtilen haberde, bugün bu Yahudi yerleşim biriminde 3 bin dindar Yahudi'nin oturduğu ve İsrail İçişleri Bakanlığınca buraya Neve Yaakov Yahudi yerleşim biriminin bir mahallesi muamelesi yapıldığı vurgulandı.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria yarım asırdır işgal altında

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de Hamas'ın 2006'daki Filistin genel seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor.

AA

Etiketler: Filistin, Doğu Kudüs, İsrail, yerleşim
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