“İsrail’le normalleşme”ye karşı kampanya

Arap siyasi aktivistler ve gazeteciler, Varşova konferansında Arap ve İsrailli liderlerin bir araya gelmesine tepki göstermek amacıyla sosyal medyada “normalleşme ihanettir” etiketiyle kampanya başlattı.

Umman: 'İsrail'i bir Orta Doğu ülkesi olarak görüyoruz' ABD öncülüğünde Polonya’nın başşehri Varşova’da 13-14 Şubat’ta düzenlenen, İsrail ve Arap ülkelerini aynı masa etrafında buluşturan Orta Doğu konulu konferansa tepki göstermek için açılan etikete, başta Filistinliler olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı destek verdi. Söz konusu Varşova konferansını “komedi” olarak nitelendiren kullanıcılar, bunun İşgal altındaki Filistin için hayatlarını feda eden şehitlerin kanına ihanet olduğunu vurguladı. Iyad Alagha isimli bir Twitter kullanıcısı konferansa”Arap dışişleri bakanlarının herhangi bir saygınlığı varsa Varşova komedisinden sonra o da kalamadı.” ifadelerini kullandı.

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