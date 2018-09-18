İsrail’le yine ‘normalleşiyoruz’

İsrail’de yayınlanan Yedioth Ahronoth gazetesi Türkiye ile İsrail’in kapalı kapılar ardında görüştüğünü, Eylül sonundaysa karşılıklı olarak büyükelçi atayabileceklerini ileri sürdü.

Geçen Mayısta Gazze sınırında İsrail güvenlik güçlerinin eylemcilere ateş açması dolayısıyla her iki ülke büyükelçileri bakanlıklara çağrılıp ülkeyi terk etmesi istenmişti. ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinlilerin Gazze sınırındaki protestolarında 60’ın üzerinde kişi vefat etmişti. I24 News’ün aktardığı habere göre İsrail ve Türkiye arasından sürdürülen ‘gizli görüşmeler’in olumlu sonuçlanması halinde büyükelçiler yeniden atanacak. Diken’de yer alan habere göre Türkiye bir adım da ekonomik ilişkiler alanında atmayı hedefliyor. Zira, Türkiye iki ülkenin ekonomik ilişkilerini geliştirmek amacıyla, uzun yıllar kimsenin bulunmadığı İsrail’deki ekonomi ataşeliğine de bir kişiyi atadı bile.

Elçilik altı sene boş kaldı

Suriye rejimi bölgede İran’ın artan askerî varlığını desteklediği için, ikili ilişkilerde düzelme yoluna gidildiği de savunuluyor. Times of İsrael gazetesine göre İsrail ve Türkiye İran’ın Suriye’yi ‘egemenliği altına almasından’ aynı derece endişe duyuyor. İsrail ve Türkiye, 2010’da 10 aktivistin vefat ettiği Mavi Marmara saldırısı sonrası büyükelçilerini karşılıklı olarak geri çekmiş, diplomatik ilişkiler de maslahatgüzar seviyesinde yürütülmüştü. İsrail’e büyükelçi altı yıl sonra atanmıştı.