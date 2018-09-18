"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

İsrail’le yine ‘normalleşiyoruz’

18 Eylül 2018, Salı 18:49
İsrail’de yayınlanan Yedioth Ahronoth gazetesi Türkiye ile İsrail’in kapalı kapılar ardında görüştüğünü, Eylül sonundaysa karşılıklı olarak büyükelçi atayabileceklerini ileri sürdü.

Geçen Mayısta Gazze sınırında İsrail güvenlik güçlerinin eylemcilere ateş açması dolayısıyla her iki ülke büyükelçileri bakanlıklara çağrılıp ülkeyi terk etmesi istenmişti. ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinlilerin Gazze sınırındaki protestolarında 60’ın üzerinde kişi vefat etmişti. I24 News’ün aktardığı habere göre İsrail ve Türkiye arasından sürdürülen ‘gizli görüşmeler’in olumlu sonuçlanması halinde büyükelçiler yeniden atanacak. Diken’de yer alan habere göre Türkiye bir adım da ekonomik ilişkiler alanında atmayı hedefliyor. Zira, Türkiye iki ülkenin ekonomik ilişkilerini geliştirmek amacıyla, uzun yıllar kimsenin bulunmadığı İsrail’deki ekonomi ataşeliğine de bir kişiyi atadı bile.

Elçilik altı sene boş kaldı

Suriye rejimi bölgede İran’ın artan askerî varlığını desteklediği için, ikili ilişkilerde düzelme yoluna gidildiği de savunuluyor. Times of İsrael gazetesine göre İsrail ve Türkiye  İran’ın Suriye’yi ‘egemenliği altına almasından’ aynı derece endişe duyuyor. İsrail ve Türkiye, 2010’da 10 aktivistin vefat ettiği Mavi Marmara saldırısı sonrası büyükelçilerini karşılıklı olarak geri çekmiş, diplomatik ilişkiler de maslahatgüzar seviyesinde yürütülmüştü. İsrail’e büyükelçi altı yıl sonra atanmıştı.

Haber Merkezi

Etiketler: Türkiye, İsrail, Gazze, büyükelçi
Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'den göstericilere ateş açtı: 2 Filistinli daha şehit oldu

    Suriye'de yakalanan teröristler adliyede

    'İsrail'in korktuğu çok açık'

    İsrail’le yine ‘normalleşiyoruz’

    Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyor

    Myanmar ordusu soykırımdan yargılansın

    Soçi'deki anlaşmadan tüm taraflar memnun

    İran petrol satışını takas yöntemiyle yapacak

    Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti

    Hazine 2 milyar lira borçlandı

    İdlib İHA'larla denetlenecek

    'OHAL’in kaldırılması sadece medyatik bir adım'

    İsrail, Rusya'nın suçlamalarını reddetti

    AB, İdlib'de 'sivil hatların korunması'nı istiyor

    Rusya'nın suçlamalarına İsrail'den cevap yok

    "Kim kime 550 milyon sterlinlik uçak hediye eder?"

    BM, dünya sorunlarını görüşmek üzere New York'ta toplanıyor

    İsrail Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

    Çanakkale'de termik santrâlde patlama

    Rus basını İdlib anlaşmasını 'barış için ümit verici' olarak değerlendirdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır bilanço
    Genel

    Çiftçi ve esnaf da zorda
    Genel

    Bu şekilde giderse 2019 çok ağır geçecek
    Süleyman KÖSMENE

    Kendinize zulmetmeyin!
    Faruk ÇAKIR

    Fırtınada kapılar kapatılır
    Genel

    Böyle bir zulüm insanlığa yakışmaz
    Genel

    'OHAL’in kaldırılması sadece medyatik bir adım'
    Mustafa Göknur

    Adalette ve ibadette ihmal musibetleri celbeder
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman bedelli askerliğe nasıl bakıyor
    Genel

    Müslümanlar için ‘çekiyor’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.