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19 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

İsrail mahkemesinden Filistinli ailenin evini yakan fanatik Yahudiler hakkında karar

19 Haziran 2018, Salı 21:53
İsrail mahkemesi, 3 yıl önce Filistinli Devabişe ailesinin ölümüne sebep olan baş zanlının itiraflarının çoğunun "yasal olarak geçerli" olduğuna karar verirken, reşit olmayan zanlının itiraflarını kabul etmedi.

İsrail mahkemesi, Filistinli Devabişe ailesinin evini kundaklayarak biri bebek 3 kişinin ölümüne sebep olan baş zanlının itiraflarının çoğunun "yasal olarak geçerli" olduğuna karar verdi, reşit olmayan zanlının itiraflarını ise reddetti.

Lod kentindeki Merkezi Mahkeme, 2015'te Batı Şeria'da Filistinli Devabişe ailesinin evini kundaklayan baş zanlı Amiram Ben-Uliel ile ismi açıklanmayan çocuğun itiraflarının kendilerinden "zorla" alındığını iddia etmeleri üzerine düzenlenen oturumda itirafların hukuki boyutunu değerlendirdi.

Mahkeme, baş zanlı Ben-Uliel'in itiraflarının çoğunun "yasal olarak geçerli" olduğuna karar verirken, reşit olmayan zanlının itiraflarını kabul etmedi.

Bu kararın Devabişe ailesinin evini kundaklayan ve 3 kişinin yanarak ölmesine sebep olan Ben-Uliel'in suçlanmasının yolunu açtığı, ancak adı açıklanmayan küçük yaştaki zanlının akıbetini belirlemediği belirtiliyor.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Saad Devabişe'nin babası Ahmed Devabişe, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin adil bir karar almasını ve katilleri ömür boyu hapse mahkûm etmesini ümit ettiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde yer alan Devabişe ailesinin evi, 31 Temmuz 2015 sabahı fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verilmişti.

Olayda ailenin 18 aylık bebeği Ali Devabişe yanarak hayatını kaybetmiş, anne, baba ve 4 yaşındaki diğer çocukları Ahmed ise ağır yaralanmıştı.

Filistin ve uluslararası toplumda büyük infiale yol açan saldırının ardından, baba Saad (31) ve anne Riham Devabişe (28) de tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirmiş, kundaklamadan tek sağ kurtulan Ahmed ise vücudunun yüzde 60'ı yanmış olduğundan uzun süre hastanede tedavi görmüştü. 

 

AA

Etiketler: Filistin, Batı Şeria, Nablus, Duma, Devabişe, ev
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