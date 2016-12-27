İsrail meclisindeki Arap milletvekiline 10 gün ev hapis cezası

İsrail'de bir mahkeme, Filistinli tutuklulara "yasa dışı yoldan cep telefonu temin ettiği" iddiaları üzerine perşembe günü gözaltına alınan Arap Milletvekili Basil Gattas’ı 10 gün ev hapsi cezasına çarptırdı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Rişon Letsiyon Sulh Mahkemesi'nin, Knesset'teki Ortak Arap Listesi Milletvekili Gattas’ı 10 gün ev hapsi cezasına çarptırdığı belirtildi. Açıklamada, mahkemenin Gattas’a 180 gün yurt dışına çıkış yasağının yanı sıra, cezaevlerindeki Filistinli mahkumları ziyaret ile kendisiyle aynı davadan yargılananlarla iletişime geçmeyi de yasakladığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Gattas’ın, Knesset’teki genel kurul toplantılarına gözetmenler eşliğinde katılabileceği belirtildi. Dokunulmazlığı Knesset'te oy birliğiyle kaldırılan Gattas, perşembe günü gözaltına alınmış, 4 günlük gözaltı süresinden sonra mahkemeye çıkarılmıştı. AA

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