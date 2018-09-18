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18 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

İsrail Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

18 Eylül 2018, Salı 13:42
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın içerisinde bulunan kutsal mekanın korumalarına ve cemaate saldırdığı bildirildi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın içerisinde bulunan kutsal mekanın korumalarına ve cemaate saldırdığı bildirildi.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Harem-i Şerif'in avlusuna giren İsrail polisi Aksa'nın korumalarının yanı sıra avluya girmelerine tepki gösteren cemaati tartakladı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, İsrail polisinin Aksa'nın avlusundaki bazı Filistinlileri gözaltına aldığı görülüyor. Gözaltılara tepki gösteren cemaat tekbirler eşliğinde İsrail polisini protesto etti.

260 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Bir taraftan İsrail polisinin diğer taraftan da fanatik Yahudilerin baskınına uğrayan Mescid-i Aksa'da oldukça gergin bir gün yaşanıyor.

Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan giren 260 fanatik Yahudi'nin Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini belirtti.

Çarşamba günü başlayacak olan Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur (Kefaret günü) ve ardından bir hafta sürecek olan Sukot Bayramı (Çardaklar Bayramı) münasebetiyle fanatik Yahudiler, sık sık "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor. 

Yahudilerin baskınları 2003'de başladı

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, İsrail polisinin tek taraflı aldığı kararla 2003'de başladı.

Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin tüm girişimlerine rağmen, İsrail makamları baskınları sürdürmekte ısrar ediyor.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kere Mescid-i Aksa’nın güneybatı duvarında bulunan El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna giriyor. 

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor. 

Filistin Vakıflar Bakanlığından kınama

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf Edis yaptığı yazılı açıklamada, "Fanatik Yahudilerin, Müslümanların kutsallarına baskınları, bölgeyi dini ve siyasi olarak büyük bir gerilime sevk ediyor. Bu durum tüm bölgeyi dini ve milli bir öfkeye çekmektedir." ifadelerini kullandı.

Şeyh Edis, fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim'e yönelik baskınlarını, "milyonlarca Müslüman'ın duygularını tetikleyen tehlikeli bir gerilim" olarak değerlendirdi.

AA

Etiketler: Filistin, Mescid-i Aksa, İsrail, zulüm, Kudüs
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