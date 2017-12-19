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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

İsrail, Mescid-i Aksa'nın batısında yeni bir sinagog açtı

19 Aralık 2017, Salı 20:11
İsrail makamları, Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı'nın altında 12 yıl süren bir çalışmanın ardından yeni bir sinagog açtı.

İsrail makamlarının Mescid-i Aksa’nın batı kısmındaki Burak Duvarı’nın altında yeni bir sinagog açtığı bildirildi.

İsrail’in Batı Duvarı Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Burak Duvarı’nda 12 yıl süren çalışmanın ardından yapımı tamamlanan yeni bir sinagog açıldı.

Açıklamada, sinagogun ibadet salonunun geleneksel ve modern sanatın karışımı iç dizayna, ender bir ışıklandırma sistemine sahip olduğu kaydedildi.

Sinagogun yakın zamanda ibadete açılacağı belirtilen açıklama ile basına dağıtılan fotoğraflarda, sinagogda içinde oturma sıralarının da bulunduğu küçük, dar odaların olduğu görüldü.

Kudüs’teki İslami vakıf ve kurumlar daha önce yaptıkları birçok açıklamada, İsrail’in Mescid-i Aksa altında yürüttüğü kazı çalışmalarına tepki göstermişti.

"Burak Duvarı, Mescid-i Aksa’nın batı surlarının parçasıdır " 

Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri de daha önce yaptığı yazılı açıklamada, “Burak Duvarı, Mescid-i Aksa’nın batı surlarının bir parçasıdır ve İslami vakıftır. Kıyamete kadar da İslami vakıf olarak kalmaya devam edecektir.” ifadelerini kullanmıştı.

Kudüs’ün doğusuyla batısıyla bölünmeyeceğine ve Müslümanların olduğuna vurgu yapan Şeyh Sabri açıklamasına şöyle devam etmişti:

"İşgalci İsrail’in Kudüs’te tarihi eseri yoktur ve tarihi eser araştırma çalışması yapamaz. 1967’den bu yana inşa ettiği sinagogların tamamının tarihi geçmişi yoktur. Dolayısıyla bu yeni olan yapılar da işgal gücüne tarihi bir arka plan sağlayamaz."

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Radikal birçok İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

AA

Etiketler: mescid-i aksa
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