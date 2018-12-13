İsrail ordusu Ramallah'ın giriş çıkışlarını kapattı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin giriş çıkışlarını askeri kontrol noktalarıyla kapattı.

İsrail ordusu, bölgede İsraillilere yönelik silahlı saldırı sonrası işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin giriş çıkışlarını askeri kontrol noktalarıyla kapattı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah'ın girişindeki Beyt-İl kontrol noktasını trafik akışına kapattı. İsrail güçlerinin Bir-Zeit ve Ayn Sina beldelerinden Ramallah'a giden yolları da kapattığı belirtildi. Öte yandan, İsrail askerlerinin Ramallah'a bağlı mahallelere baskın düzenlediği ve El-Bire beldesinde de halkı aramadan geçirdiği kaydedildi. AA

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