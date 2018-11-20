İsrail polisi: Bakana dâvâ açılsın

İsrail polisi, İçişleri Bakanı Aryeh Deri hakkında yolsuzluk, vergi kaçırma ve kara para aklama gibi bir dizi mali suçtan dava açılması önerisinde bulundu.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin ortaklarından Şas Partisi lideri ve İçişleri Bakanı Aryeh Deri hakkında bir dizi mali suça karıştığı iddiasıyla açılan soruşturma tamamlandı. Vergi Dairesiyle ortaklaşa yürütülen soruşturmada Bakan Deri’ye yolsuzluk, vergi kaçırma ve kara para aklama gibi bir dizi suçlama yöneltildi. Karıştığı ileri sürülen mali suçlar sebebiyle hakkında dava açılması istenen Deri’nin bu suçların büyük bir bölümünün İçişleri Bakanı olduğu 2015’ten önce işlediği ifade edilirken, bazılarına ise bakan olduktan sonra bulaştığı öne sürüldü. Deri hakkında dava açılıp açılmayacağına ise polisin önümüzdeki günlerde soruşturmaya ilişkin dosyasının ulaşmasının ardından savcılık karar verecek. AA

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