İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'e baskınlar devam ediyor

İsrail'in HaBayt HaYahudi Partisi milletvekili Shuli Moale, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, HaBayt HaYahudi (Yahudi Evi) Partisi milletvekili Shuli Moale beraberindeki bir grupla, İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'in avlusuna girdi. Açıklamada ayrıca, bugün 84 fanatik Yahudi ile İsrail üniversitelerinde okuyan 124 öğrencinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği ifade edildi. Aşırı sağcı milletvekili Moale, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrailli milletvekillerinden biri olarak biliniyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Yehuda Glick de dün bir grup fanatik Yahudiyle İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar nedeniyle Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan gerginlik sebebiyle Başbakan Binyamin Netanyahu, Ekim 2015'te İsrail Meclisi üyesi milletvekilleri ve bakanların Mescid-i Aksa'ya girmelerini yasaklamıştı. Netanyahu yaklaşık 3 yıllık yasağın ardından temmuz ayında İsrailli milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermiş, İsrail Meclisi Basın Ofisi de Aksa'ya girmek isteyen milletvekilleri için uygulanacak ayrıntılı talimatları duyurmuştu. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor. AA

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