"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'e baskınlar devam ediyor

08 Kasım 2018, Perşembe 12:00
İsrail'in HaBayt HaYahudi Partisi milletvekili Shuli Moale, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, HaBayt HaYahudi (Yahudi Evi) Partisi milletvekili Shuli Moale beraberindeki bir grupla, İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'in avlusuna girdi. 

Açıklamada ayrıca, bugün 84 fanatik Yahudi ile İsrail üniversitelerinde okuyan 124 öğrencinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği ifade edildi.

Aşırı sağcı milletvekili Moale, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrailli milletvekillerinden biri olarak biliniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Yehuda Glick de dün bir grup fanatik Yahudiyle İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar nedeniyle Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan gerginlik sebebiyle Başbakan Binyamin Netanyahu, Ekim 2015'te İsrail Meclisi üyesi milletvekilleri ve bakanların Mescid-i Aksa'ya girmelerini yasaklamıştı.

Netanyahu yaklaşık 3 yıllık yasağın ardından temmuz ayında İsrailli milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermiş, İsrail Meclisi Basın Ofisi de Aksa'ya girmek isteyen milletvekilleri için uygulanacak ayrıntılı talimatları duyurmuştu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

AA

Etiketler: mescid-i aksa, filistin, kudüs, israil zulmü, baskın
Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Nobel ödüllü aktivist Karman'dan dünyaya Yemen çağrısı

    Samsung merakla beklenen telefonunu tanıttı

    ÖSYM, KPSS Ortaöğretim sonuçlarını açıkladı

    ABD'deki silahlı saldırıda 12 kişi ödlü

    'Utanç duvarı'nın yıkılmasının üzerinden 29 yıl geçti

    Temsilcilerimiz 4. maçlarına çıkıyor

    İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'e baskınlar devam ediyor

    Kavut da tescillendi

    İYİ Parti'nin bazı büyükşehir adayları belli oldu iddiası

    OHAL Komisyonu başvurularına ilişkin Oktay'dan açıklama

    Cemal Kaşıkçı'nın takip edilmesi hakkında yeni iddialar

    'Her şeyden evvel ikiyüzlülüktür'

    Diyanet'ten 'Organ Bağışı ve Nakli Haftası' ile ilgili açıklama

    OECD'den önemli uyarı: 2,4 milyon insan ölebilir!

    Basın kartı ve gri pasaport ayrımcılığı Meclis gündeminde
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    Tıp, ölüm ve hayatla yüzleşiyor

    Kıyım maddesi kavgayla geçti

    Trump'a Demokrat freni

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müfteri vicdansızlara yazıklar olsun
    Genel

    Kıyım maddesi kavgayla geçti
    Genel

    OHAL Komisyonu başvurularına ilişkin Oktay'dan açıklama
    Genel

    Basın kartı ve gri pasaport ayrımcılığı Meclis gündeminde
    Said YÜKSEKDAĞ

    Mü’minlerin en zekisi kimlerdir?
    Genel

    Tıp, ölüm ve hayatla yüzleşiyor
    Süleyman KÖSMENE

    Öfke eken sevgi biçemez
    Ahmet BATTAL

    Adliyelerde stajlar ne durumda?
    📷
    Genel

    TÜYAP Kitap Fuarı’na okuyucularımızı bekliyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.