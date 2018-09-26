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26 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İsrail polisi eşliğinde tahrikler devam ediyor

26 Eylül 2018, Çarşamba 15:44
İsrail polisi eşliğindeki 382 fanatik Yahudi, Museviliğin üç önemli bayramından biri olan Sukot (Çardaklar) Bayramı'nın üçüncü gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisi eşlik etti: 420 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın yaptı!

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, 382 fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif’e baskın düzenlediğini ifade etti.

Fanatik Yahudilerin baskını sırasında İsrail polisinin de kapılarda Müslümanların kimliklerini alıkoyarak Aksa'ya girişlerine kısıtlama getirdiği görüldü.

Öte yandan, baskınla eş zamanlı olarak Mescid-i Aksa'nın güneybatı duvarı olan Ağlama Duvarı'nde Sukot Bayramı münasebetiyle on binlerce Yahudi toplandı.

Önceki gün başlayan ve bir hafta sürecek olan Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudi STK'ları, sık sık "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Yahudilerin baskınları 2003'te başladı

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, İsrail polisinin tek taraflı aldığı kararla 2003'te başladı.

Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin tüm itirazlarına rağmen, İsrail makamları baskınları sürdürmekte ısrar ediyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

AA

Etiketler: mescid-i aksa
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