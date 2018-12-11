İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra'ya girdi

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da bulunan Kubbetu's Sahra'ya giren İsrail polisi, Harem-i Şerif'in temizlik görevlilerinin işlerini yapmasına engel oldu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da bulunan Kubbetu's Sahra'ya giren İsrail polisi, Harem-i Şerif'in temizlik görevlilerinin işlerini yapmasına engel oldu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Ofisi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif’teki Kubbetu’s Sahra’ya girdiğini belirterek, “İsrail polisi, temizlik görevlilerini işlerini yapmaktan alıkoymaya çalıştı.” dedi. Polisin temizlikte kullanılan maddelerin mekana zarar verdiği iddiasıyla görevlilere müdahale ettiğini kaydeden Dibs, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Müdürü Şeyh Azzam El-Hatib’in devreye girmesiyle polislerin ayrıldığını söyledi. Ürdün Vakıflar Bakanlığı’na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından idare edilen Mescid-i Aksa, İsrail polisinin ihlaline maruz kalıyor ve İsrail makamlarınca kontrol edilmeye çalışılıyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor. AA

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