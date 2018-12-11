"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra'ya girdi

11 Aralık 2018, Salı 20:18
İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da bulunan Kubbetu's Sahra'ya giren İsrail polisi, Harem-i Şerif'in temizlik görevlilerinin işlerini yapmasına engel oldu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da bulunan Kubbetu's Sahra'ya giren İsrail polisi, Harem-i Şerif'in temizlik görevlilerinin işlerini yapmasına engel oldu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Ofisi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif’teki Kubbetu’s Sahra’ya girdiğini belirterek, “İsrail polisi, temizlik görevlilerini işlerini yapmaktan alıkoymaya çalıştı.” dedi.

Polisin temizlikte kullanılan maddelerin mekana zarar verdiği iddiasıyla görevlilere müdahale ettiğini kaydeden Dibs, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Müdürü Şeyh Azzam El-Hatib’in devreye girmesiyle polislerin ayrıldığını söyledi.

Ürdün Vakıflar Bakanlığı’na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından idare edilen Mescid-i Aksa, İsrail polisinin ihlaline maruz kalıyor ve İsrail makamlarınca kontrol edilmeye çalışılıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

AA

Etiketler: Filistin, İşgalci İsrail
Okunma Sayısı: 90
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meral Akşener'den Mansur Yavaş açıklaması

    Fransa'da sarı yelekliler neden sokağa çıktıklarını anlattılar

    AKP Sözcüsü Çelik: Bunların hiçbirini iyi niyetli yaklaşımlar olarak görmüyoruz

    Bakan Albayrak'tan KOBİ'lerle ilgili yeni model açıklaması

    Bakan Varank: Sanayicilerimizin iş birliğine ihtiyacımız var

    ABD'li Senatör, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudilere sert sözlerle yüklendi

    MHP, Denizli ve Erzurum'da adaylarını geri çekti

    Pansuman değil, kalıcı tedavi lazım

    "Sarı yelekliler" Macron'un açıklamalarını yine yetersiz buldu

    'Hem AB hem de Türkiye'nin yararına olacaktır'

    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

    Yıldızlararası bölgeye ulaştı: Voyager 2'nin gönderdiği veriler Dünya'ya 17 saatte ulaşıyor

    'Avrupa'ya vizesiz seyahat etmeyi hak ediyoruz'

    Danıştay'ın başörtüsü serbestisine onay veren kararları

    Palandöken'den 'kredi kartı' uyarısı

    "Dolusavar"a yoğun ilgi var: "Talep fazla olunca seri üretime geçtik"

    AİHM'den emeklilerin 'intibak' başvurusuna ilişkin karar

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için sahaya çıkıyor

    Filistin'e uluslararası koruma talebi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Millî piyango yanlışından dönülmeli
    Ahmet BATTAL

    Fetre-li metö, yargı ve yürütme
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cepheleştir(il)meyi reddediyoruz
    Süleyman KÖSMENE

    Beddua etmek doğru mu?
    Cevher İLHAN

    Yargının “tâlimat”la siyasallaştırılması
    Genel

    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Ali FERŞADOĞLU

    15 günde bir defa okuyor muyuz?
    Genel

    ‘Gazete hizmet ediyor, sahip çıkmamız lâzım’
    Muhammed Yusuf Akbaş

    Güneşin batıdan doğması
    Genel

    Gözlerdeki bu belirtilere dikkat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.