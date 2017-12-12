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12 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

İsrail polisinden gerçek mermiyle müdahale!

12 Aralık 2017, Salı 09:31
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Et-Tur bölgesinde İsrail polislerinin Filistinli göstericilere gerçek mermiyle müdahalesi sırasında Filistinli bir gencin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Et-Tur bölgesinde  İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, olaylarda İsrail polisinin gerçek mermi kullanması sonucu Filistinli bir gencin yaralandığı duyuruldu.

Filistin Kızılayı ekiplerinin olay yerinde yaralı gence müdahale ettiği aktarılan açıklamada, İsrail polisinin ise ekibin yaralıyı hastaneye nakletmesine izin vermediği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, yaralı gencin daha sonra İsrail Kızıl Davud Yıldızı ekipleri tarafından polis eşliğinde Batı Kudüs'teki Shaare Zedek Hastanesine nakledildiği bilgisine yer verildi.

Görgü tanıkları ise İsrail'in geçici askeri bölge ilan ettiği Et-Tur bölgesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasın tepki gösteren Filistinlilerin, İsrail polisine hava fişek ve molotofkokteylleriyle karşılık verdiği ifade edildi.

"GÖZALTINDAKİ FİLİSTİNLİLERE KÖTÜ MUAMELEDE BULUNUYORLAR" 

Öte yandan, Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin gösteriler sırasında gözaltına aldığı Filistinlileri darbettiği aktarıldı.

Cemiyetin avukatı Caklin Ferarce'nin tanıklığına yer verilen açıklamada, gözaltına alınanların ifadelerinde İsrail askerleri tarafından silah dipçikleriyle dövüldüklerini ve kötü muameleye maruz kaldıklarını belirttiği kaydedildi.

İsrail makamlarının gözaltına alınanları görüntülemesine izin verdiği Avukat Ferarce'nin basınla paylaştığı fotoğraflarda, gözaltındaki Filistinlilerin ayak, omuz ve baş bölgelerinde darp izleri olduğu görüldü.

Filistinli Esirler Cemiyetinden dün yapılan yazılı açıklamada ise İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gösteriler sırasında ve yaptıkları baskınlarda 150 civarında Filistinliyi gözaltına aldığı duyurulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıdığı çarşamba gününden bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleyen Filistinliler ile İsrail güçleri arasında olaylarda yüzlerce Filistinli yaralandı.

AA

Etiketler: israil, filistin
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