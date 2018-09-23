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24 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İsrail savaş uçakları Filistinlilere saldırdı

23 Eylül 2018, Pazar 23:09
İsrail savaş uçakları, Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere saldırdı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında Gazze sınırında yer alan Şucaiyye Mahallesi'nin doğusundaki Melleke bölgesinde Filistinli gençlerin gösteri için toplandığı yere, İsrail ordusuna bağlı bir savaş uçağı hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bir askeri uçağın, Gazze'den sınırın İsrail tarafındaki beldelere yanan uçurtma ve balon gönderdiği iddia edilen gruba saldırı düzenlediği aktarıldı.

İsrail'in müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu

Öte yandan, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze kentinin doğusundaki gösterilere müdahalesi sırasında açtığı ateş sonucu başından vurulan Filistinli İmad Davud İşteyvi'nin (21) şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin doğu sınırındaki çeşitli bölgelerde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 1'i ağır 20 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor. 

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivillerin üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.

AA

Etiketler: filistin, gazze, israil zulmü
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