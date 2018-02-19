İsrail savaş uçakları, ''tarım arazilerini'' de bombaladı!

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güney kesimindeki Refah kentinde tarım arazilerini bombaladığı bildirildi.

Filistin emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinde tarım arazilerini vurdu. Nahda bölgesindeki arazilerin 10 füzeyle bombalandığı belirtilirken, saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırılarında "Hamas'a ait altyapıların (tünellerin)" hedef alındığı öne sürüldü. Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrail ordusunun yazılı açıklamasına dayandırdığı dünkü haberinde, Gazze'den atılan bir roketin ülkenin güneyindeki Sha'ar HaNegev Yahudi yerleşim birimine düştüğü, olayda can kaybı yaşanmadığı ifade edilmişti. Gazze'deki silahlı gruplardan olayın sorumluluğu üstlenen olmamıştı. AA

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