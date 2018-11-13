İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar büyük bir yıkıma neden oldu.

Saldırılar gece boyunca devam etti: Gazze'de şehit sayısı 6'ya yükseldi

Dün gece boyunca bombardıman sesleri altında panik yaşayan Gazze halkı, bugün büyük bir yıkımla uyandı. İsrail savaş uçaklarının geride bıraktığı yıkım gündüz daha net görüldü.

İsrail'in neden olduğu enkaz yığınlarını görüntüledi. Bazı binalar tamamen yıkılırken, bazıları ise büyük hasar gördü.

Gazze'nin Rimal Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı bir bina, kreş ve anaokulu görüntülere yansıdı.

Çok sayıda ev ve iş yeri de bombardıman nedeniyle zarar gördü.

Enkazın ortasında gösteri

Bu arada İsrail'in El Aksa kanalını vurmasına tepki gösteren basın mensupları, binanın enkazında gösteri düzenledi.

İsrail jetlerinin dün gece El Aksa kanalının merkezine hava saldırısı düzenlemesi ve binanın tamamen yıkılması protesto edildi.

Filistinli Basın Mensupları Forumu'nun çağrısıyla kanalın enkazında düzenlenen gösteriye onlarca basın mensubu katıldı.

İsrail'in kanala yönelik saldırısını kınayan protestocular, uluslararası basın kurumlarından işlediği suçlar için İsrail'i cezalandırmak üzere harekete geçmesini istedi.

İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 6 Filistinli şehit oldu, 25 kişi de yaralandı. Gazze'deki Filistinli grupların İsrail saldırılarına karşı attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi öldü, 50'den fazlası da yaralandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitili ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.

Gazze’nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu, 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralandı.

Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail Gazze'ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.