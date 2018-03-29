İsrail: Savaş zamanında her şey meşrudur

İsrail, olayların tırmanması halinde Gazze Şeridi’nde bulunan başta Hamas olmak üzere Filistinli liderlere suikast tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadınlar ve çocuklar sınır duvarına gönderilirken Hamas liderlerinin Gazze'de saklanmasına izin vermeyiz." dedi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar’ın fotoğraflarını paylaşan Adraee, "Gerekirse, sınır duvarında ve aynı zamanda bu şiddetli gösterilerin arkasında duran Gazze’nin derinliklerinde olanlara (Hamas'ın askeri kanadı) cevabı vereceğiz." diye ekledi. "Savaş zamanında her şey meşrudur" Öte yandan, bir açıklama yapan İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant da, Filistin Toprak Günü münasebetiyle Gazze sınırında olayların tırmanması halinde Hamas liderlerinin öldürülmelerinin masada bulunan seçeneklerden biri olduğunu söyledi. İsrail’in Walla haber sitesinin naklettiği sözlerde Galant, "Savaş zamanında her şey meşrudur. Hamas herhangi bir hata yaparsa gereken cevabı veririz." dediği belirtildi. Haberde, Galan’tın ayrıca Hamas’ın sükuneti koruması durumunda, "İsrail’in yaşamalarına izin vereceğini" söylediği aktarıldı. AA

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