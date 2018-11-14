İsrail Savunma Bakanı Liberman'dan istifa kararı

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın görevinden istifa etmeye karar verdiği bildirildi.

İsrail basını, partisi İsrail Evimiz (Yisrael Beiteinu) kurmaylarıyla toplantı halindeki Liberman'ın yapacağı basın toplantısında istifa edebileceğini ileri sürmüştü. Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi İsrail meclisinde 5 sandalyeye sahip. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yürüttüğü ve Liberman'ın da içinde yer aldığı 6 partili koalisyon hükümetinin 66 milletvekili bulunuyor. Liberman'ın istifa etmesi halinde koalisyonun sandalye sayısı kritik sınıra, yani 61'e düşecek. Koalisyon hükümetinin 120 sandalyeli İsrail meclisinde güvenoyu alması için 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Savunma Bakanı'nın istifa etmesi halinde Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tehlikeye girebileceği ve İsrail'de erken seçimin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Aşırı sağcı siyasetçi Avigdor Liberman, 2016’da Savunma Bakanlığı görevine getirilmişti. AA

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