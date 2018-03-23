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23 MART 2018 CUMA - YIL: 49

İsrail sevindi: Suudi Arabistan hava sahasını İsrail’e açtı

23 Mart 2018, Cuma 20:57
Suudİ Arabistan hava sahasını kullanan Hindistan’a ait ilk uçak İsrail’in başşehri Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na iniş yaptı.

İsrail Havalimanları Otoritesi Sözcüsü Lisa Drir, yaptığı açıklamada, Hindistan’dan kalkarak Suudi Arabistan hava sahasını kullanan ilk uçağın dün (22 Mart 2018) akşam saat 10.00’da İsrail’e ulaştığını söyledi.

Söz konusu ticarî uçağın Hindistan’a dönmek üzere İsrail’den ayrıldığını belirten Drir, bunun İsrail’e ulaşmak için Suudi Arabistan hava sahasını kullanan tarihteki ilk uçak olduğunu vurguladı.

İsrail sevindi

İsraİl Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Suudi Arabistan hava sahasını kullanan ilk uçağın Tel Aviv’e iniş yapması üzerine “İsrail havayollarının da gelecekte bu yolu kullanmasını umduğunu” belirtti. Katz, ilk kez Hindistan çıkışlı bir ticarî uçağın Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak İsrail’e gelmesi üzerine kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu uçuşu “olumlu gelişmenin göstergesi” şeklinde nitelendirdi. İsrailli

Bakan şunları kaydetti: “Suudi (Arabistan) hava sahasından geçerek İsrail’e gerçekleşen ilk uçuş bölgede yavaş yavaş ilerleyen olumlu değişimi gösteriyor Umarım çok da uzak olmayan bir gelecekte İsrail’in ulusal havayolu şirketi El Al da bu rotayı kullanabilecektir.”

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi ile Tel Aviv arasında haftada karşılıklı 3 sefer düzenleneceği belirtildi.

Etiketler: suudi arabistan, uçak, israil
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