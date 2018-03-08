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8 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İsrail, "siyonist suç ve korsanlık" adımlarına yenisi ekledi!

08 Mart 2018, Perşembe 11:57
Birzeit Üniversitesi Rektörü Ebu Hacle, İsrail güçlerinin Filistin üniversitesi baskınına ilişkin, "Üniversiteye düzenlenen baskın, eğitime yönelik görülmemiş bir tehlikedir." dedi.

Kudüs'ün kuzeyindeki Birzeit Üniversitesi Rektörü Abdullatif Ebu Hacle, İsrail güçlerinin üniversitenin kampüsüne baskın düzenlemesinin, öğrencilere yönelik ciddi bir tehdit olduğunu belirtti.

Ebu Hacle yaptığı açıklamada, yaşananların uluslararası örfün açıkça çiğnenmesi anlamına geldiğini ve İsrail'in kırmızı çizgileri olmadığını gösterdiğini kaydetti.

Rektör Ebu Hacle, "Üniversiteye düzenlenen baskın, eğitime yönelik görülmemiş bir tehlikedir. Evlatlarımız şu an çok büyük bir tehlike içindedir. Bu olay onların korku içinde yaşamasına neden olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) de İsrail güçlerinin kampüse baskın düzenleyip bir öğrenciyi gözaltına almasını "siyonist suç ve korsanlık" olarak nitelendirdi.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin, Birzeit Üniversitesinin kampüsüne baskın düzenleyerek Ömer Kisvani'yi gözaltına alması siyonist suç ve korsanlıktır. Bu suç, Filistin yönetimi ile onun emniyet teşkilatının vatandaşları korumaktan ve İsrail'in mükerrer saldırılarına karşı koymaktan aciz olduğunu göstermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Görgü tanıkları dün, İsrail polislerinin Filistin plakalı sivil bir araçla Ramallah kenti yakınındaki Birzeit Üniversitesinin ana kampüsüne girdiğini ve Öğrenci Konseyi Başkanı ile öğrencilerin kurduğu İslami Blok'un en önemli aktivistlerinden Ömer Kisvani'yi gözaltına aldığını duyurmuştu.

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İsrail askerleri 9 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 9 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili, 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

 

AA

Etiketler: filistin, israil zulmü, üniversite, gözaltı
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