İsrail, Suriye'de hastaneyi vurdu

Suriye devlet medyası, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra bölgesinde bir hastaneye top atışıyla saldırıda bulunduğunu ve İsrail sınırına yakın bir bölgede gözlem yaptığını duyurdu.

Halihazırda tahrip edilmiş olan hastanede can kaybı olmazken, İsrail askerlerinin gözlem için Suriye'nin güneyindeki Kuneytra bölgesinde, İsrail sınırı yakınlarına konuşlandığı kaydedildi. Devlet medyası, bölgede iki noktanın topçu mermisiyle hedef alındığını bildirdi. İsrail, Suriye üzerindeki saldırılarını Beşar Esad'ı destekleyen İran ile mücadele çabasının bir parçası olarak sürdürüyor. İsrailli üst düzey bir yetkili, son iki yılda Suriye'de İran güçlerini hedefleyen 200 saldırı yapıldığını açıklamıştı.

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