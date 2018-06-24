"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

İsrail Suriye sınırında İHA'ya ateş açtı

24 Haziran 2018, Pazar 17:30
İsrail'in, Suriye topraklarından sınırına doğru yaklaşmakta olan bir İHA'ya Patriot savunma füzesiyle ateş açtığı bildirildi.

İsrail, Suriye'den sınırına doğru yaklaşmakta olduğunu ileri sürdüğü bir insansız hava aracını (İHA) füzeyle durdurduğunu açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğleden sonra Suriye topraklarından İsrail sınırına doğru yaklaşmakta olduğu gözlenen bir İHA'ya Patriot savunma füzesiyle ateş açıldı.

İsrail topraklarına girmeden durdurulan İHA'nın isabet almadığı belirtilirken, söz konusu insansız hava aracının aidiyetinin ise bilinmediği ifade edildi.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra, güneyi de ele geçirmek için İsrail sınırı yakınında bulunan Dera'ya çarşamba günü operasyon başlatmıştı.

İsrail, Kasım 2017'de işgal altındaki Golan Tepeleri'nde Esed rejimine ait bir İHA'yı Patriot füzesiyle vurarak düşürdüğünü açıklamıştı. 

 

AA

Etiketler: İsrail, Suriye, İHA, hava
Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Muharrem İnce Anadolu Ajansı'na tepki gösterdi

    Akşener'den ilk değerlendirme

    Adil Seçim Platformu'nun seçim sonuçları

    Erdoğan'ın ve İnce'nin ve oy kullandığı sandıklarda sonuç ne oldu?

    CHP'li Tazcan AA'ya tepki gösterdi: Erdoğan'ın oy oranı hiçbir zaman yüzde 48'in üzerine çıkmadı

    İl seçim kurulunun olduğu bodrum katında yangın çıktı

    Millet Ajansı'na göre seçim sonuçları tamamen farklı

    Muharrem İnce Twitter hesabından açıklama yaptı

    Seçim sonuçları gelmeye devam ediyor

    Yüksek Seçim Kurulu önünde son durum?

    Sandıklar açıldıkça Cumhur İttifakı'nın oyu düşüyor

    Yayın yasağı kaldırıldı

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Yarın güzel bir Türkiye’ye umarım hep birlikte uyanmış olacağız

    İnce YSK önünde açıklama yaptı: Sandıkları asla terk etmeyin

    İngiltere ve Belçika son 16 turuna yükseldi: İngiltere bir ilke daha imza attı

    Oy verme işlemi sona erdi

    Erzurum'da tehlikeli dakikalar: İYİ Parti İlçe Başkanı silahlı kavgada öldü

    Prens William'ın 'Kudüs' yaklaşımı Filistin'i memnun etti

    Savcılık soruşturma başlattı... Suruç'ta neler oluyor?

    117 yaşındaki Ayşe Nine de oy kullandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Keser döner sap döner, bir gün gelir hesap döner
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim hayırlar getirsin
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yaşananlar Adalet-i mahza mı, zulüm mü?
    Genel

    Millet Ajansı'na göre seçim sonuçları tamamen farklı
    Genel

    Seçim sonuçları gelmeye devam ediyor
    Mahmut C. Çakır

    Muhammed Salah’ın çizgisi
    Misbah ERATİLLA

    Berber Mustafa’nın hikâyesi
    Genel

    Sandıklar açıldıkça Cumhur İttifakı'nın oyu düşüyor
    Genel

    “Şaaak!” diye 10 ton patatesi sattık!
    Genel

    Yasal işlem başlatıldı: Kendilerini gözlemci olarak tanıttılar!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.