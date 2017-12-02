İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da Lübnan Hizbullahına ait bir askeri mevzi ile rejim güçlerine bağlı bazı noktalara hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Şam'ın güneybatı kesimindeki Cebel Mani bölgesinde Hizbullah militanlarının bulunduğu, silah ve patlayıcı madde imalatının yapıldığı bir askeri mevziye saldırı düzenledi. Uçakların ayrıca aynı bölgede Beşşar Esed rejimine bağlı 137. bölüğü hedef aldığı ifade edildi. Öte yandan İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin Şam kırsalı tarafındaki bazı bölgelere de füze saldırıları düzenlendiği, bölgeden dumanların yükseldiği aktarıldı. Esed rejimine bağlı medya organlarında ise İsrail'in askeri noktaları hedef alan füzelerinden bazılarının hava savunma güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisi yer aldı. AA

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