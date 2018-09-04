İsrail Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu

Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının, Suriye'nin Hama ve Tartus ilerinde bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail savaş uçaklarının Suriye'de bazı askeri noktaları hedef aldığı ancak Suriye hava savunma sistemlerinin bazı roketleri havada imha ettiği bildirildi.

Suriye'nin devlet ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde, "İsrail savaş uçakları Tartus ve Hama'da Suriye ordu birliklerine ait noktaları hedef aldı" denildi.

Haberde, "Düşmanın saldırısına karşılık verildi ve füzelerden bazıları havada vurularak imha edildi" ifadesi yer aldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi isimli kuruluş da Hama yakınlarındaki Masyaf ve Vadi el Uyun bölgelerinde bazı patlama sesleri duyulduğunu, bu bölgelerde İran'a ait askeri tesislerin bulunduğunu aktardı.

Kuruluş ayrıca, ilk defa olmak kaydıyla Banyas kentinde bir petrol rafinerisine çok yakın noktanın da vurulduğunu bildirdi. İki roketin rafineriyi hedef aldığı kaydedildi. Suriye Devlet Televizyonu, toplamda 5 roketin imha edildiğini bildirirken İsrail'den konuyla ilgili yorum gelmedi.

Suriye medyası, İsrail jetlerinin Beyrut üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdikten sonra Suriye'deki hedeflere saldırdığını aktardı. İsrail daha önce de Suriye'de bazı noktaları hedef almıştı.

İsrail kaynakları, İsrail jetlerinin İran ve Hizbullah'a ait noktaları hedef aldığını belirtiyor.