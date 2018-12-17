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'İsrail, uluslararası hukuku sistematik olarak ihlal ediyor'

17 Aralık 2018, Pazartesi 20:41
İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü, İsrail'in El Halil'de uluslararası hukuku sistematik olarak ihlal ettiğini ve şehrin her zamankinden daha çok "bölünmüş" olduğunu belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü (TIPH), İsrail'in El Halil'de uluslararası hukuku sistematik şekilde ihlal ettiğini belirtti.

İsrail'in "Hareetz" gazetesinde yayınlanan TIPH raporunda, İsrail hükümeti ve Yahudi yerleşimcilerin eylemleri nedeniyle El Halil'in her zamankinden daha çok "bölünmüş" olduğu uyarısında bulunuldu.

El Halil'de son 20 yıldır yaşanan 40 binden fazla olaya dayandırılarak hazırlanan raporda, "İsrail, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağının yanı sıra işgal altında yaşayanların sınır dışı edilmekten korunması yükümlüğünü de tehlikeli ve sistematik bir şekilde ihlal ediyor." denildi.

Şehirdeki Yahudi yerleşim birimlerinin "uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirildiği raporda, radikal Yahudi yerleşimcilerin El Halil'deki Filistinlilerin hayatını zorlaştırdığı ifade edildi.

TIPH, İsrail'den çekindiği için raporu yayınlamıyor

Haberde ayrıca 6 ayda bir görev süresi uzatılan TIPH'in, İsrail'in görev süresini uzatmayı reddetmesinden çekindiği için söz konusu raporu yayınlamadığı iddia edildi.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely tarafından kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya gönderilen mektupta, "TIPH gözlemcilerinin El Halil'deki varlığının, şehirdeki İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilere zarar verdiği ve hiçbir şekilde İsrail'in çıkarlarına uygun olmadığı" ileri sürülmüştü. Netanyahu'nun, TIPH'in görev süresinin uzatılmaması yönündeki talebi değerlendireceği belirtilmişti.

TIPH, El Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusunu tesis etmek ve istikrarın sağlanmasına destek vermek için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyor.

Bünyesinde Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'den gözlemcilerin bulunduğu kurum, bölgede uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi durumunu gözlemleyerek buna ilişkin raporlar hazırlıyor.

Baruch Goldstien isimli aşırı sağcı Yahudi'nin 25 Şubat 1994'te El Halil'deki İbrahim Camisi'nde cemaatin üzerine ateş açarak 29 Filistinliyi öldürmesi ve 125'ini yaralamasının ardından İsrail yönetimi, "güvenlik" gerekçesiyle caminin yarısını Yahudiler için mabede dönüştürmüştü.

İsrail'in kontrolündeki El Halil'de bulunan İbrahim Camisi çevresinde oturan yaklaşık 400 Yahudi yerleşimciyi bin 500 civarında İsrail askeri koruyor.

AA

Etiketler: İsrail, Batı Şeria, Filistin, işgal, hukuk
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