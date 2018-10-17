"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İsrail, yaptığı hukuksuzlukların televizyonda yayınlanmasını istemedi

17 Ekim 2018, Çarşamba 21:02
İsrail'in Paris Büyükelçisi Aliza Bin-Noun'un, bir Fransız kanalında, İsrail askerlerince vurularak sakat bırakılan Gazzeli gençleri konu alan belgeselin yayından kaldırılması için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

İsrail'in Paris Büyükelçisi Aliza Bin-Noun'un, France 2 kanalında yayınlanan ve İsrail askerlerince vurularak sakat kalan Gazzeli engelli gençleri konu alan bir belgeselin yayından kaldırılması için Fransız kamu yayıncısından talepte bulunduğu bildirildi.

Fransız basınında "ifade özgürlüğüne karşı sansür girişimi" olarak yer alan olayın, France 2 kanalında yayınlanan Envoye Special isimli belgesel araştırma programının son bölümü nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Haberlerde, İsrail'in Paris Büyükelçisi Aliza Bin-Noun'un, Envoye Special'in son bölümünde yayımlanan "Gazze: Sakat bırakılmış bir gençlik" isimli araştırma dosyasının yayınlanmaması için Fransız kamu yayıncısı kanalların yöneticisi Delphine Ernotte'ye mektup yazdığı kaydedildi. Programın tanıtım görüntülerinin yayınlandığı dönemde yazılan mektupta Büyükelçi Bin-Noun, İsrail'in olumsuz bir şekilde tanıtıldığı, konuya adil bir şekilde yaklaşılmadığı gerekçesiyle İsrail karşıtlığı ve nefretini uyandıran, Fransa'daki Yahudiler için telafi edilemez ve tehlikeli sonuçlara yol açabilecek programın yayınlanmaması talebinde bulundu.

Fransız basınında sansür ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması tartışmalarına neden olan olay sonrası kanal yönetimi herhangi bir açıklama yapmazken, Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail askerlerinin gerçek mermilerle ve kasıtlı olarak sivilleri hedef alışının anlatıldığı program sansürlenmeden yayınlandı.

Programda, İsrail askerleri tarafından vurulan, bu nedenle sakat kalan genç ve çocukların hikayelerine yer verilerek değişen dünyaları ele alındı.

İsrail Büyükelçisi, sosyal medyadan, "programın yayından kaldırılması talebinin kanal yönetimi tarafından geri çevrilmesinden dolayı çok üzgün olduğunu" belirten mesaj paylaştı.

AA

Etiketler: Fransa, Filistin, İsrail, zulüm
Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Brüksel'de Brexit mesaisi

    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Öneş'ten Kaşıkçı açıklaması

    Pompeo: Brunson yaptırımlarını kaldırabiliriz

    İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Çin'e Uygur tepkisi

    Türkiye ve Pakistan arasında stratejik ortaklık büyüyor

    İsrail, yaptığı hukuksuzlukların televizyonda yayınlanmasını istemedi

    ABD'de Suudi Arabistan için yaptırım çalışmaları

    Cevdet Yılmaz'dan AB ile ilişkilerde ilerleme vurgusu

    Trump: Suudi Arabistan'a ihtiyacımız var

    BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura görevinden ayrılıyor

    Türkiye neden deşelemiyor?

    Uysal’dan küçük esnafa destek çağrısı

    Tel Aviv, Riyad yönetiminin yanında

    Marmarabirlik'in zeytin alım fiyatları belli oldu

    Küresel rekabette 61. sıradayız

    Acil zamcılar indirim için ne bekliyor?

    Yunanistan'da flaş istifa

    11 Suudi yetkili Başkonsolosluk konutunda

    Pompeo'nun Türkiye temaslarına ilişkin ABD'den ilk değerlendirme

    Kırım'da bir okulda patlama: 10 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu sosyal yara neşter bekliyor
    Cevher İLHAN

    Manipülasyonlar sürüyor
    Genel

    Brunson soruları gündemde: Rahip gitti, tartışması bitmedi
    Genel

    Okul başarısı için tavsiyeler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hayret ettiğim haller - 2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Evde su tasarrufu yapmanın 21 yolu
    Mustafa ORAL

    Uçurumda açan Nur çiçekleri: Zübeyirler, Hüsrevler, Süleymanlar, Feyziler...
    Genel

    Dünya Patolojisinde en etkin 100 isim listesinde yer aldı
    Faruk ÇAKIR

    Başkasının parası ile büyüme

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.