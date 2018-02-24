‘İsrail yargıyı siyasîleştirdi’

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail hükümetinin Batı Şeria’da Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştırmak amacıyla yargıyı siyasileştirdiğini belirtti.

FKÖ’ye bağlı Yerleşim Birimleriyle Mücadele ve Toprakları Savunma Ulusal Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Şeria’da Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştırmak amacıyla yargıyı siyasileştirdiği ifade edildi. Yargının çoğunlukla İsrail’in politikalarına aykırı hareket edemediğinin altı çizilen açıklamada, “Genellikle yargı, Filistinlilere ait arazilere el koymak ve buralardaki yerleşim birimleri faaliyetlerini meşrulaştırmak için emniyetten ve siyasetçilerden gelen talimatlara uyuyor.” denildi. Açıklamada ayrıca İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked’in son zamanlarda Batı Şeria’da illegal ve ruhsatsız yerleşim birimlerinin meşrulaştırılması için çaba sarf ettiği kaydedildi. AA

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