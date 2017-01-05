İsrail yıkıma devam ediyor!

Ailesiyle birlikte yaşadığı evi İsrail tarafından yıkılan Filistinli Abidu, "13 bin dolarlık para cezasını topladım ancak İsrail güçleri evi ablukaya aldıktan 7 saat sonra yıkımı gerçekleştirdi." dedi.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi tarafından Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir ev "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkıldı. Yıkılan evin sahibi Amir Abidu, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Beyt Hanina beldesine bağlı El-Akabe Mahallesi'ndeki evlerini abluka altına aldığını ve 8 kişilik ailesi ile binada bulunan herkesi dışarı çıkarttığını belirtti. İsrail güçlerinin, "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkım kararı verilen evinin eşyalarını boşalttığını ifade eden Abidu, bunun üzerine avukatının başvurusu sonrası, mahkemenin, 13 bin dolarlık para cezasını ödemesi halinde yıkımın durdurulması kararı aldığını kaydetti. Abidu, "Bu parayı topladım ancak İsrail güçleri evi ablukaya aldıktan 7 saat sonra yıkımı gerçekleştirdi." dedi. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Abdullah El-Havrani Araştırma ve Belgelendirme Merkezi’ne göre, İsrail makamları, 2016'da Filistinlilere ait 488 ev ile çeşitli amaçlarla kullanılan 535 tesisi yıktı. İsrail askerleri, Filistinlilere ait evleri zaman zaman baskınlar düzenleyerek, "ruhsatsız oldukları" gerekçesiyle buldozerlerle yıkıyor veya bombayla havaya uçuruyor. Söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını vurgulayan Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma politikalarının parçası olduğunu" belirtiyor. AA

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