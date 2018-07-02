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2 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İsrail yılın başından bu yana 25 Filistinli çocuğu şehit etti

02 Temmuz 2018, Pazartesi 12:39
İşgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bu yıl 25 Filistinli çocuğun İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit olduğu bildirildi.

Uluslararası Filistin Çocuk Savunma Hareketinin raporuna göre, yıl başından bu yana 25 Filistinli çocuk İsrail askerleri tarafından şehit edildi.

İsrail askerlerinin Filistinli çocukları "kasten" öldürdüğü belirtilen raporda, 21 çocuğun Gazze Şeridi'nde, 4'ünün ise Batı Şeria'da düzenlenen saldırılarda şehit düştüğü ifade edildi.

Şehit edilen çocuklardan 21'inin gerçek mermiyle vurularak katledildiğine, 11'inin başından veya boynundan vurulduğuna işaret edilen raporda, "İsrail ordusu, kendisine doğrudan bir tehdit oluşturmayan Filistinli çocuklara karşı ölümcül güç ve gerçek mermi kullanmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail askerleri en son geçen cuma Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan 12 yaşındaki Yasir Ebu Neca'yı başından vurarak şehit etmişti.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde aralarında 2 gazeteci ve 2 sağlık çalışanının da olduğu 135 Filistinli, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.

 

AA

Etiketler: Filistin, Gazze, israil, şehit
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