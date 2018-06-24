İsrail yine Gazze'ye saldırdı: 3 kişi yaralandı

İsrail'in Gazze'nin doğu sınırındaki Zeytun Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi hedef aldığı hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e ait bir savaş uçağının Gazze Şeridi'nin doğusunda bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda 3 kişinin yaralandığını ifade etti. İsrail, bugün Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda Hamas'a ait gözlem noktasına 2, Bureyc Mülteci Kampı yakınlarında Hamas'a ait bir noktaya doğru da 1 roket fırlatmıştı. AA

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