İsrail yine Gazze'ye saldırdı: Tarlada çalışan bir Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze sınırında düzenlediği top atışlarında tarlada çalışan bir Filistinli öldü.

İsrail ordusunun Gazze sınırına top atışlarıyla ilgili görgü tanıkları, İsrail'in Gazze'nin güney kesiminde sınıra yakın mesafedeki tarlalara top atışıyla saldırı düzenlediğini söyledi. Saldırı sırasında tarlada çalışan 28 yaşındaki Ömer Vahid Semmur'un öldüğü, 23 yaşındaki Ahmed Selim Şami'nin yaralandığı ifade edildi. Sami'nin vücudunun çeşitli yerlerine şarapnel parçaları isabet ettiği aktarıldı. İsrail, henüz saldırı ile ilgili açıklama yapmadı. AA

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