İsrail Yüksek Mahkemesi: Filistinlilerin ölü bedenlerini esir almak yasadışı

İsrail'in Filistinli saldırganların ölü bedenlerini esir almasının yasadışı olduğuna hükmeden Yüksek Mahkeme ''Buna izin veren yasa çıkarın ya da ailelerine iade edin'' dedi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, İsrail devletinin saldırı düzenledikleri gerekçesiyle öldürülen Filistinlileri iade etmeyip elinde tutmasının 'yasadışı' olduğuna hükmetti. ''Ya ailelerine iade edersiniz ya da ceset değiş tokuşunda kullanmak için elinizde tutmanıza izin veren yasa çıkarırsınız'' diyen mahkeme, halihazırda buna izin veren bir yasa olmadığını belirtti.

6 AY İÇİNDE YASAYI ÇIKARMAZSAN…

Saldırılara karışan yakınlarının ölülerini İsrail'den alamayan Filistinli aileler son çare olarak İsrail Yüksek Mahkemesi'ne gitmişti. Başvuruyla ilgili kararda ''Bir kanun devleti olan İsrail devleti, pazarlık yapma amacıyla cesetleri elinde tutamaz, çünkü bunu yapmasına izin veren belirli bir yasa yok'' denilerek İsrail hükümetine böyle bir yasa çıkarmak için 6 ay süre tanındı. ''Bu zaman zarfı içinde yasa çıkarılmazsa teröristlerin cesetleri ailerine iade edilecektir'' diye eklendi.

YASAYI HAZIRLAYIN TALİMATI

Karara Başbakan Benyamin Netanyahu ''Çok sorunlu. Hamas'a hediye verecek değiliz'' tepkisini gösterse de Savunma Bakanı Avigdor Liberman iktidar milletvekillerine sözkonusu yasa tasarısının hazırlanması talimatını verdi. İsrail hükümeti, Filistinli saldırganların cesetlerini esir almasını, Gazze'de Hamas'ın elinde bulunan iki İsrail askeri ve diğer askerlerinin cesetleriyle değiş tokuşta kullanma niyetiyle gerekçelendiriyor.