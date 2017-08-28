İsrail zindanlarındaki zulümler: "Hem ruhen hem bedenen öldürmek istiyorlar"

İsrail hapishanelerinde 11 yıl kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Filistinli Rufai, "Tutukluları hem ruhen hem bedenen öldürmek istiyorlar." dedi.

Uzun yıllar İsrail hapishanelerinde kalan ve bu süreçte ciddi hastalıklarla boğuşan Filistinli İyas er-Rufai, İsrail'in uyguladığı ihlaller ve tıbbi ihmaller nedeniyle Filistinli hasta tutukluların ölüme çok yakın olduğunu söyledi.

İslami Cihad Hareketi'ne mensup olmak suçlamasıyla 2006'da tutuklanan ve 11 yıl hapiste kaldıktan sonra 13 Ağustos'ta tahliye edilen 34 yaşındaki Rufai, gençliğinin en güzel dönemlerinde verdiği yaşam mücadelesini ve cezaevlerindeki Filistinlilerin durumunu anlattı.

İsrail'in Filistinli hasta tutuklulara yönelik tutumunu eleştiren Rufai, özellikle tutuklu hastaların nakledildiği Er-Remle Hastanesi'ndekilerin halinin perişan olduğunu belirtti.

Rufai, "Remle'de hastalar, vücutları zincirle bağlı bir şekilde yatıyorlar. Kendi başlarına hareket imkânına sahip değiller. Zorlukla nefes alabilecek durumdalar." dedi.

"Remle gerçek bir mezar"

Hapis hayatı boyunca hastalıklarla mücadele ettiğini belirten Rufai, "Oradaki durum trajik. Hastaların kendilerine yardım edecek birilerine ihtiyacı var. Ama yardım edecek kimse yok. Remle gerçek bir mezar." diye konuştu.

Cezaevinde hastaların hayattan koptuğunu ve ölüme çok yakın olduğunu dile getiren Rufai, "Yıllarca parmaklıklar arkasında benim için hayat durdu. Tıbbi ihmal sebebiyle neredeyse ölecek kadar zorlu bir süreçten geçtim. Çıktığımda sanki yeniden doğdum." ifadelerini kullandı.

"Sağlık taraması taleplerim kabul edilmedi"

Hastalık sürecinden bahseden Rufai, şunları kaydetti:

"2014 yılı ramazan ayında, Negev Çöl Hapishanesi'nde hücrede kaldığım süreçte aşırı bitkin düştüm. Hücreden çıkarıldıktan sonra üç ay boyunca cezaevi doktorlarına ve yönetime başvurarak sağlık taramasından geçmek istedim ama taleplerim kabul edilmedi. Yalnızca ağrı kesici veriyorlardı. O dönemde yaklaşık 30 kilo kaybettim. Durumum daha da kötüleşti ve zaman zaman bilincimi yitirmeye başladım."

Başından "dehşet verici" olaylar geçen Rufai, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir gün uyandığımda, karnımın açık ve bağırsaklarımın dışarıda olduğunu gördüm. Vücuduma birçok tüp bağlanmıştı. Ameliyat edildiğimi anladım. "Doktor, 'Hâlâ hayattasın, bağırsaklarından bir kütle alındı ve bir kısmı da çürüdüğü için kesilerek atıldı' dedi. Ama yaşadığım sıkıntılar bitmedi. Tam iyileşmedim ve yine Remle'ye nakledildim. Oradan sonra hapishaneye. Hapishane ve hastane arasında mekik dokudum. Birkaç ay sonra bir ameliyat daha geçirdim. Üç yıl boyunca hastalıklarla boğuştum. Kelimenin tam anlamıyla çok acı zamanlardı."

"Tutukluları hem ruhen hem bedenen öldürmek istiyorlar"

İsrail hapishaneler idaresinin, Filistinli hastalara yönelik ihlallerine dikkati çeken ve cezaevlerinde ciddi tıbbi ihmal yaşandığını belirten Rufai, "Tutukluları hem ruhen hem bedenen öldürmek istiyorlar." dedi.

Tutuklu hastaların durumuna, özellikle Remle'deki duruma müdahale edilmesi gerektiğini dile getiren Rufai, "Hastaların hayatlarının kurtarılması için resmi makamlar ve uluslararası toplum harekete geçmeli. Hapishanelerde kalan binlerce tutuklunun hepsi de hayatı seviyor. Zorunlu sebeplerde ötürü buraya geldiler." diye konuştu.

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