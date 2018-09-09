İsrail zorbalığı devam ediyor: Son olarak 2 Filistinli kız daha gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve Mescid-i Aksa'nın da içerisinde yer aldığı Eski Şehir'de 2 Filistinli kızı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kızlardan birinin annesi Cihad er-Razzam, yaptığı açıklamada, 15 yaşındaki kızı Canan ve onun kuzeni 21 yaşındaki Naime Tevil'in İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'dan çıktıkları sırada gözaltına alındığını söyledi. İsrail polisinden gözaltılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail polisi bu sabah da Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı olarak Mescid-i Aksa'da görev yapan bir Filistinliyi gözaltına almıştı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. AA

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